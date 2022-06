Molte automobili Volkswagen possono essere acquistate, all’inizio di giugno, sfruttando gli incentivi statali: anche la versione diesel da 115 CV della T-Roc, che può contare su 2.000 euro di contributo, oltre allo sconto della Casa di 2.740 euro.

Il prezzo di partenza per una Volkswagen T-Roc 2.0 TDI Life 115 CV con gli sconti è quindi di 26.610 euro, esclusa IPT; con un anticipo di 5.000 euro, oltre ai 300 euro di istruttoria pratica, si versano 35 rate da 249 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,05%).

Al termine, la maxi rata ammonta a 16.308,27 euro, per un massimo di 45.000 km e, in caso di restituzione del veicolo, 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta non prevede servizi aggiuntivi, che però possono essere aggiunti al finanziamento; per il contributo statale occorre la rottamazione di un veicolo di catergoria inferiore a Euro 5.

Vantaggi

Il contributo statale, unito a quello Volkswagen, permette di ottenere uno sconto interessante: per questa T-Roc siamo a 4.740 euro, che permettono di contenere la rata in circa 250 euro.

Svantaggi

Occorre una vettura da rottamare con certe caratteristiche, c’è un anticipo di 5.000 euro da versare e l’offerta è valida fino ad esaurimento fondi.

In sintesi