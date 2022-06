Un nuovo restomod dell'Alfa Romeo Giulia GT sta per arrivare. Emilia Auto, una piccola azienda tedesca, ha deciso di inserire il V6 Biturbo della Quadrifoglio in un telaio in fibra di carbonio, con estetica ispirata alla Giulia di un tempo.

Il risultato? Ancora troppo presto per ammirarlo dal vivo, ma recentemente l'azienda ha rilasciato alcuni rendering piuttosto accurati, che mettono in mostra diversi dettagli della carrozzeria.

Sportiva

A risaltare nella silhouette di questa nuova speciale Giulia sono sicuramente le grandi prese d'aria in fibra di carbonio poste davanti alle portiere anteriori, necessarie probabilmente al raffreddamento dell'impianto frenante di generose dimensioni.

Restando nella parte bassa della carrozzeria, i cerchi in lega scelti sono direttamente ispirati a quelli delle Alfa Romeo che furono, con il tradizionale disegno a cerchi ristretti e abbinati a delle gomme di dimensioni almeno apparentemente importanti.

Il colore scelto per questo primo rendering "informatico" è il verde, anch'esso tipico della storia del Biscione e abbinato a degli interni rivestiti in pelle nera e legno, quasi a voler ricordare i tipici abbinamenti cromatici delle italiane degli Anni '60 e '70.

Tecnologica

Errare è umano e se state pensando che si tratterà di un restomod con scarsi livelli di tecnologia vi state sbagliando. Come avevamo visto poche settimane fa, Emilia Auto ha già annunciato diversi dettagli sull'allestimento dell'auto.

A cominciare dalla disponibilità di equipaggiare l'auto con un moderno sistema di infotainment da 8,8 pollici, unito a un climatizzatore bizona di ultima generazione e a tutti quei sistemi di "comfort" tipici di un'auto moderna.

A restare analogici quindi saranno probabilmente solo il caro buon vecchio cambio manuale a 6 rapporti (non specificato ancora di quale produttore) e l'ormai collaudato V6 Biturbo della nuova Giulia da 510 CV, che ha necessitato dell'allungamento del passo per essere alloggiato, rispetto alle dimensioni della Giulia GT storica originale, soprattutto per poter alloggiare i tanti radiatori di raffreddamento.

Per vedere il restomod di Emilia Auto dal vivo dovremo aspettare ancora qualche mese. Ne saranno prodotti soltanto 22 esemplari al prezzo base di 400.000 euro.