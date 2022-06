Se pensiamo a una SUV coupé di nuova generazione, una scelta possibile potrebbe essere la Renault Arkana, che nella versione ibrida E-Tech può anche usufruire degli incentivi statali fino al 30 di giugno, ovviamente se disponibili.

Per una Renault Arkana E-Tech Hybrid da 145 CV in allestimento Intens il listino scontato parte da 26.750 euro, grazie allo sconto della Casa e all’Ecobonus statale di 2.000 euro. Per aderire all’offerta di finanziamento occorre rottamare un veicolo usato da 0 a Euro 4, di proprietà del cliente da almeno 12 mesi.

Con un anticipo di 4.350 euro, le rate mensili sono poi 36 da 250,23 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,05%); al termine la maxi rata di 18.724,50 euro può costituire valore futuro garantito, se non si superano i 45.000 km, altrimenti si devono pagare 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

In realtà, l’importo di esempio comprende alcuni servizi: finanziamento protetto e pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance, ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

Ammonta a circa 6.100 euro lo sconto iniziale per la Arkana ibrida, sommando ai 2.000 euro di ecoincentivi la riduzione offerta da Renault. Con un listino sensibilmente più basso, si può ottenere una rata di 250 euro che comprende anche l’assicurazione sul finanziamento, ma anche assicurazioni ed estensione di garanzia.

Svantaggi

E’ necessaria una vettura da rottamare con caratteristiche specifiche, e quindi il versamento di un anticipo di 4.350 euro più le spese.

In sintesi