Una speciale Fiat Tipo è in vendita su un famoso sito di aste online. Si tratta dell'esemplare con telaio numero 1 milione, prodotto nel 1990 e presentato e donato al Gran Premio d'Italia del 1990 dall'allora ad Fiat, Cesare Romiti, al pilota Ferrari Nigel Mansell, classificato al quarto posto.

Una Tipo speciale

In versione 1.8 DGT, con cruscotto digitale (vera chicca dell'epoca e desiderio di molti), si tratta di una cinque porte in colorazione British Racing Green che all'epoca non era a listino, abbinata a degli speciali interni in pelle e a cerchi in lega realizzati su misura.

Dotata di tettino apribile e di guida a destra, questa particolare Fiat Tipo ha vissuto parte della sua storia nelle isole britanniche, prima presso l'Isola di Man, poi a Guernsey, una delle due più grandi isole della Manica, per poi tornare in Inghilterra. Da alcuni anni è di proprietà di un collezionista belga che ha deciso di metterla in vendita.

Con 50.945 miglia sull'odometro, pari a 81.988 km, di strada ne ha percorsa ma è sempre stata tagliandata presso officine della Casa e con tutti i massimi criteri di attenzione possibili. Il proprietario ha aggiunto sul piatto dell'offerta anche il libretto service completo, incluso un ultimo passaggio in officina risalente a pochi mesi fa per un tagliando ordinario.

La quotazione

Alcuni esperti di settore hanno valutato l'auto tra gli 8.000 e i 10.000 euro, un prezzo apparentemente basso, ma forse giustificato dalla guida a destra e dalla vita dell'auto passata nelle umide isole britanniche, spesso causa di problemi di ruggine sulle vetture.

Effettivamente le perizie effettuate sul telaio dell'auto hanno rivelato un accenno di ruggine superficiale, nulla di importante, ma certamente un dettaglio che potrebbe invogliare gli acquirenti a trattare un po' sul prezzo. Per effettuare offerte si può visitare il sito dedicato e accedere con un qualsiasi indirizzo mail. Il venditore si occuperà in seguito di effettuare la spedizione.