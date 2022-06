La Milano Design Week, ovvero la settimana del design in cui si svolgono il Salone del Mobile e il Fuori Salone (anche detto "Fuorisalone"), è sempre più legata alle auto. Non solo è l'occasione per le case di mostrare la propria visione del futuro, il progresso nel design e nell'uso dei materiali sostenibili, ma è anche il palcoscenico ideale per portare di fronte al pubblico novità che in altri tempi si sarebbero viste ai Saloni dell'auto. E' il caso di Honda, che al Fuori Salone porta la nuova Civic.

Appuntamento al Social Garden di Vanity Fair

Fino al 12 giugno la nuova Honda Civic e:HEV si vede per la prima volta in Italia al Social Garden di Vanity Fair. Una location insolita per una macchina, che la Codirettrice di Vanity Fair, Cristina Lucchini, spiega così: "Vanity Fair cerca di guardare sempre un passo avanti, con curiosità e spirito rivoluzionario: in occasione di questa Design Week siamo felici di ospitare nel nostro VF Social Garden menti creative e dinamiche che con il loro contributo migliorano la qualità della nostra vita e la semplificano, attente a non trascurare l’impatto ambientale di quello che realizzano".

"Siamo lieti di poter presentare in anteprima la nuova Civic Full Hybrid al pubblico italiano - dice il Direttore Generale della Divisione Auto di Honda Motor Europe Italia, Simone Mattogno -. L'auto ha ricevuto una risposta straordinaria e ospitarla alla Design Week è per noi un'opportunità unica per coinvolgere un’audience ampia e trasversale, in un ambiente che riflette in pieno la proiezione futura di Honda".

E siamo ad undici

L’ultima generazione di Honda Civic è l'11esima. Un bel traguardo per la giapponese che nel 1972 veniva prodotta come "auto per le persone del mondo". La Honda Civic 2022 è una berlina a cinque porte che viene offerta esclusivamente con un powertrain ibrido di tipo full (per questo si chiama Honda Civic e:HEV).

I motore è il 2.0 quattro cilindri a benzina a ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici e a una batteria agli ioni di litio da 72 celle che eroga la potenza di 184 CV (135 kW) e una coppia massima di 315 Nm. Per conoscerla meglio vi rimandiamo al nostro video.