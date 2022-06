La nuova Honda Civic Type R dovrebbe debuttare entro la fine del mese. Nel frattempo la nuova berlina sportiva è stata avvistata mentre percorreva una statale giapponese, ancora coperta con un wrapping di camuffatura piuttosto invasivo. La pagina Twitter FK7 Honda ha pubblicato il video completo.

Gli ultimi test

I prototipi immortalati avevano le targhe numerate 1 e 2 e le luci accese. Dal video si nota chiaramente come i gruppi ottici non dovrebbero avere un design diverso rispetto a quelli della Civic normale, vista in anteprima al Salone del Mobile 2022.

A cambiare invece dovrebbe essere il sistema di scarico, che - come da tradizione - dovrebbe tornare a essere a tre uscite centrali. Anche il disegno dei cerchi dovrebbe essere simile a quello delle Civic di precedente generazione, con dimensioni piuttosto importanti.

Motore potente

Honda non si è sbilanciata su dettagli ufficiali riguardanti il powertrain della prossima generazione di Type R, ma è lecito pensare che sotto il cofano dovrebbe trovare posto una versione rielaborata del 2,0 litri turbo, che dovrebbe essere in grado di produrre fino a 306 CV di potenza.

Voci vicine alla Casa, ma non ufficiali, avevano anticipato che la Civic Type R di prossima generazione avrebbe potuto essere equipaggiata con il 2.0 turbo in configurazione da 400 CV, ma negli ultimi tempi non è emerso nulla di concreto a sostegno di questa ipotesi. Quello che è certo è che a listino dovrebbe ancora trovare posto un cambio manuale a sei marce, come per il modello uscente. Ancora un po' di pazienza e tutte le informazioni ufficiali verranno svelate.