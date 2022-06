Lamborghini, Ferrari, Bentley, Porsche e, più recentemente, Lotus. La moda dei SUV è in costante espansione e sta coinvolgendo sempre più case. I modelli a ruote alte (soprattutto quelli potenti) sono una calamita per le vendite ed evidentemente anche in McLaren ci stavano pensando.

Nonostante il brand di Woking abbia più volte dichiarato di non voler entrare in questo segmento, secondo Autocar potremmo vedere presto il primo SUV del marchio inglese.

Esclusiva nei motori e nel prezzo

Stando ai rumors raccolti da Autocar, la prima McLaren con assetto rialzato sarà esclusivamente elettrica. La ricetta ricorda quella di Lotus con l’Eletre, ma a differenza della rivale, l’Aeron (questo il nome brevettato recentemente dalla Casa) dovrebbe risultare più bassa e più leggera.

La McLaren dovrebbe ricevere un powertrain a trazione integrale composto da ben tre motori elettrici e da batterie allo stato solido. Proprio quest’ultima soluzione potrebbe consentire di aumentare l’efficienza e le prestazioni senza influire sul peso, che potrebbe essere inferiore alle 2 tonnellate (il valore dell’Eletre).

Ad essere pesante, però, potrebbe essere il listino. Sempre secondo la testa inglese, l’Aeron potrebbe essere il modello più costoso di tutta la gamma con un prezzo di partenza intorno ai 400.000 euro (quasi il doppio della GT).

Prove di super SUV

Intanto, un SUV firmato McLaren esiste già, anche se non è pensato per la strada. Parliamo della vettura da corsa costruita per Emma Gilmour (il primo pilota donna nella storia della Casa) e Tanner Foust per partecipare al campionato Extreme E.

McLaren Extreme E, l'elettrica da off-road

Equipaggiata con una batteria da 54 kWh e due motori elettrici per un totale di 550 CV, la McLaren Extreme E pesa 1.780 kg e scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Ed è larghissima: la carreggiata è di 2,3 metri.

Inutile dire che il SUV di serie non avrà nulla in comune con questo mostro per il fuoristrada, ma è comunque il segnale che una McLaren a ruote alte non è più pura fantasia.