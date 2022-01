I SUV e i crossover stanno dominando il mercato, monopolizzando le vendite di quasi tutti i segmenti. Molte case hanno evoluto i propri modelli di punta trasformandoli per venire incontro ai gusti di un pubblico sempre più vasto, oppure puntando direttamente su nuovi modelli più alti. Pian piano, i SUV stanno invadendo anche il mercato delle alte prestazioni con la rosa di possibili scelte che, mese dopo mese, si fa sempre più ampia, con molti brand di lusso che stanno puntando su questo genere di auto per rafforzare la propria presenza sul mercato.

Insieme al team di Motor1.com Turchia abbiamo selezionato la Top 8 dei SUV più potenti in vendita nel 2021 spaziando dal panorama europeo a quello americano. Ecco la classifica in ordine di potenza crescente, dal numero 8 al numero 1.

8 - Mercedes-AMG GLE 63S (610 CV)

All'ottavo posto si posiziona la Mercedes-AMG GLE 63S che, sotto il cofano, è spinto da un motore V8 da 4.0 litri biturbo da 612 CV e 850 Nm di coppia. Grazie al generatore elettrico EQ Boost (la macchina è un'ibrida mild), in fase di overboost si hanno a disposizione ben 22 CV e 250 Nm di coppia extra, anche se solo per pochi secondi, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi grazie anche alla trazione integrale 4Matic+.

7 - BMW X5 e X6 M Competition (625 CV)

Al settimo posto troviamo un'altra tedesca, ma questa volta bavarese. Stiamo parlando dei due SUV di punta di BMW, la X5 M Competition e la X6 M Competition arrivate sul mercato nel 2019, diverse per carrozzeria (la X6 è un SUV coupé) ma con lo stesso motore sotto il cofano. Entrambe hanno V8 biturbo benzina da 4.4 litri da 625 CV e 750 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale xDrive per uno scatto da 0 a 100 km/h in in 3,7 secondi.

6 - Bentley Bentayga Speed (635 CV)

La Bentley Bentayga Speed è il SUV più costoso di questa lista con un prezzo d'attacco, in Italia, di 249.220 euro. Adotta sotto il cofano il leggendario W12 cilindri di Bentley da 6.0 litri da 635 CV e 900 Nm di coppia massima che, abbinato alla trazione integrale, garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

5 - Porsche Cayenne Turbo GT (640 CV)

Dopo una breve tappa in Inghilterra, torniamo in Germania. La Porsche Cayenne Turbo GT è uno dei modelli più freschi della lista, l'ultimo ad arrivare sul mercato in ordine di tempo. La carrozzeria è quella della Cayenne Coupé e, sotto il cofano, monta un V8 biturbo da 4.0 litri da 640 CV e 850 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Ha la trazione integrale e il cambio automatico PDK a 8 marce.

4 - Lamborghini Urus (650 CV)

Il passaggio ai SUV sportivi non è stato facile, soprattutto per i costruttori italiani. Ma l'Urus, che è apparso inaspettatamente, ha cambiato il modo in cui guardiamo sia alla Lamborghini che alle auto sportive. Il successore spirituale dell'LM002 può produrre 650 CV e 850 Nm di coppia dal suo motore V8 biturbo da 4,0 litri. L'accelerazione 0-100 km / h del modello è di soli 3,1 secondi.

3 - Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (685 CV)

Porsche, una delle Case che per prime hanno sfruttato l'elettrico per aumentare le prestazioni, ha lanciato la Cayenne Turbo S E-Hybrid nel 2019. Sotto il cofano adotta il V8 biturbo da 4.0 litri della Turbo standard abbinandolo ad un'unità elettrica da 134 CV, per una potenza complessiva di 680 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

2 - Jeep Grand Cherokee Trackhawk (717 CV)

Il secondo gradino del podio è conquistato dalla Jeep Grand Cherokee Trackhawk che, quest'anno, non è riuscita a mantenere il primo posto della classifica dopo anni di egemonia. Arrivata sul mercato nel 2017, questa bestia ha un motore Hellcat V8 da 6.2 litri sovralimentato da 717 CV e 875 Nm di coppia massima.

1 - Dodge Durango SRT Hellcat (720 CV)

Quest'anno, la medaglia d'oro va alla Dodge Durango SRT Hellcat (qui la prova di Motor1.com) in vendita sul mercato americano. Si tratta di un'edizione speciale messa in vendita all'inizio dell'anno che, in pochissime ore, ha registrato oltre 2.000 ordini. Sotto il cofano monta il V8 Hellcat da 6.2 litri (lo stesso della Jeep Trackhawk), per una potenza monstre di 720 CV e 875 Nm di coppia. Impiega 3,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.