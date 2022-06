La Peugeot 408 sta ultimando i classici test di validazione, tra prove in pista e su strada (per un totale di quasi 1.100.000 km), analisi in laboratorio e passaggi sui banchi. Una trafila ben consolidata per un modello inedito della gamma del Leone, atteso al debutto online il prossimo 22 giugno, con inizio produzione previsto per il prossimo ottobre.

Ancora una settimana quindi e vedremo l'aspetto definitivo del nuovo crossover coupé francese, strettamente imparentato con la Peugeot 308 - dalla quale riprende la meccanica e parte dello stile del frontale - differenziandosi però per stile e dimensioni, ben più generose rispetto a quelle della compatta e ispirate alla "cugina" Citroen C5 X. Vediamo come.

Aerodinamica raffinata

In nostro aiuto arrivano due nuove foto che mostrano parte della carrozzeria della Peugeot 408, con lunotto spiovente e lo spoiler, a formare un accenno di terzo volume, esattamente come sull'ammiraglia del Double Chevron.

Il nuovo modello del Leone non sarà quindi un classico SUV con tetto che scende dolcemente verso la coda ma - per dirla come la Casa - una fastback, con altezza da terra che dovrebbe essere inferiore rispetto a quella di 3008 e 5008. Forme tutte nuove e disegnate per garantire la massima efficienza aerodinamica.

La seconda foto pubblicata mostra invece parte del frontale, dove si riescono a intravvedere le tipiche "zanne" verticali che prendono vita dai gruppi ottici e il cofano particolarmente lungo. Le camuffature nascondono alla perfezione le linee della carrozzeria, ma da quello che si può vedere sembra che la Peugeot 408 avrà un aspetto particolarmente massiccio e muscoloso.