Con incentivi o senza, continuano a giugno le offerte su ogni tipologia di modelli, comprese le due sportive di Abarth, la 695 da 180 CV e la 595 da 165 CV: per entrambe è infatti previsto uno sconto iniziale, con anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, e le solite opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto.

Partendo dal modello più piccolo, la Abarth 595 ha un listino di 26.000 euro, che con lo sconto scende a 23.200 euro senza obbligo di rottamazione o permuta. Con un anticipo di 2.770 euro, le rate mensili sono 48 da 249 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,47%), mentre la rata finale ammonta a 12.026,72 euro.

In caso di restituzione, il massimo chilometraggio per mantenere questi importi è 60.000 km, altrimenti si pagano 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Per la più potente, la Abarth 695, l’importo di partenza è ovviamente più alto: i 31.000 euro del listino iniziale scendono a 28.000. L’anticipo, quindi, è di 3.300 euro, e le 48 rate ammontano a 299 euro, con un TAEG dal 5,22%.

L’importo della rata finale in questo caso è di 14.438,82 euro, sempre con le solite condizioni in caso di esubero chilometrico.

Per entrambe le proposte, sono incluso nei totale del credito anche il servizio Identicode e la polizza Pneumatici Plus.

Vantaggi

Anche per le Abarth, sia per la 595 da 165 CV che per la 695 con 15 CV in più, non mancano gli sconti, che si aggirano attorno ai 3.000 euro rispetto al listino iniziale; anche la rata mensile è piuttosto contenuta, e consente di dilazionare bene al spesa.

Svantaggi

In fase di contrattazione vanno aggiunti optional e oneri finanziari, che a volte hanno valori piuttosto alti, come nel caso dell’IPT.

In sintesi

Modello (esempio) Abarth 695 180 CV Promozione Finanziamento FCA Bank Scadenza 30 giugno 2022 Listino 31.000 euro Listino scontato 28.000 euro Servizi aggiuntivi Identicode, Polizza Pneumatici Plus Apertura pratica 325 euro Anticipo 3.300 euro Rate 48 rate mensili da 299 euro Spese di incasso 3,50 euro al mese TAN 3,95% TAEG 5,22% Maxi rata finale (VFG) 14.438,82 euro Limite chilometrico 60.000 km, 0,05 euro/km costo esubero Limitazioni e condizioni Senza necessità di permuta o rottamazione