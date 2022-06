Per la Honda CR-V si avvicina il momento di un rinnovamento completo. L’attuale modello in vendita dal 2018 farà posto presto a un SUV di nuova generazione che evolverà nello stile e nella tecnologia mantenendo intatta la sua vocazione ibrida.

Dopo aver dato un primo sguardo ai nuovi fari, Honda ha pubblicato un teaser sugli interni permettendoci di salire a bordo del nuovo modello.

Come cambia l'abitacolo

Mettendo a confronto le foto della nuova e dell'attuale CR-V si nota un deciso upgrade sia in termini di design che di tecnologia. Ora, la Honda è dotata di un moderno display a sbalzo al centro della plancia, la quale è stata completamente rivisitata con forme vicine a quelle della nuova Civic.

Il quadro strumenti digitale ha una nuova grafica, mentre il cambio automatico CVT (prima attivabile attraverso i comandi shift-by-wire posizionati sulla console rialzata) si gestisce con la classica leva.

Oltre agli interni, comunque, cambierà anche la carrozzeria, con uno stile già anticipato dai brevetti pubblicati online e dalle foto del Ministero dei Trasporti cinese.

Sempre ibrida e (forse) elettrica

Riguardo alle motorizzazioni non ci sono ancora dettagli ufficiali. Tuttavia, nei precedenti teaser, Honda aveva parlato di un sistema ibrido “ancora più avanzato per permettere un’esperienza di guida sportiva e versatile”. Appare scontata, quindi, la presenza di motori full hybrid come nell’attuale generazione e non è escluso l’arrivo di nuove unità ibride plug-in.

È molto probabile l’adozione del powertrain e:HEV da 184 CV (a due o quattro ruote motrici) della nuova Civic, mentre alcuni rumors parlano di una variante da 131 CV a trazione anteriore. Nel 2023 la gamma potrebbe allargarsi con l’introduzione di una CR-V completamente elettrica.

Come anticipato da Honda, il 12 luglio “verranno svelati ulteriori dettagli”, ma non è chiaro se vedremo la presentazione completa dell’auto o un altro teaser.