Fino a qualche anno fa acquistare un'auto online era un qualcosa dell'altro mondo ed erano pochissime le Case a proporre soluzioni del genere. Poi la pandemia ha cambiato le abitudini di molti e non è raro imbattersi in modelli da comprare unicamente suon di click, senza dover visitare più volte le concessionarie.

Proprio alla sola esperienza online si rivolgono due nuove versioni speciali di Mercedes Classe E ed S, chiamate "Icon Collection" e caratterizzate da allestimenti speciali e controparti inserite nel metaverso, a cavalcare il trend degli NFT.

Più ricche che mai

La Mercedes Classe E della "Icon Collection" è proposta in versione All Terrain, la station con assetto rialzato, con la motorizzazione 220d da 194 CV e 400 Nm e la trazione integrale 4Matic. Di serie monta il pacchetto Night, che prevede cerchi in lega da 20” firmati AMG, scarichi bruniti e dettagli neri. In abitacolo ci sono a dominare è la pelle Nappa con interrotta da inserti in frassino nero.

Il pacchetto include display centrale da 12,3”, sedili anteriori riscaldabili, impianto audio Surround Sound System Burmester con 13 altoparlanti, Digital Light e tetto panoramico. Il prezzo della Mercedes Icon Collection è di 72.787 euro, vale a dire 11.936 in meno rispetto al listino ufficiale.

La Mercedes S 400d 4Matic invece monta il 3.0 diesel da 330 CV e 700 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale, nascosto da una carrozzeria in nero ossidiana metallizzato, poggiata su cerchi da 21”. L'allestimento di serie comprende interni in pelle nappa beige e grigio, inserti in legno noce, Digital Light, monitor OLED centrale da 12,8”, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, climatizzatore Thermotronic e ricarica wireless per lo smartohone. Allestimento particolarmente ricco con prezzo di 145.462 euro, con risparmio di 29.569 rispetto ai prezzi di listino.

Entrambe possono essere prenotate direttamente sul sito ufficiale di Mercedes.

Strategia "on demand"

Le due nuove Mercedes della famiglia Icon Collection si inseriscono nella nuova strategia della Stella, annunciata qualche tempo fa, nella quale troveranno sempre più spazio edizioni speciali a tiratura limitata, a sottolineare ulteriormente il mondo premium della Casa.