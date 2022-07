Se almeno una volta nella vita avete visto uno dei film di Mad Max, questa folle Rolls-Royce Phantom vi sembrerà familiare. In Lussemburgo un tuner locale, Danton Arts Kustoms, ha messo mano a un esemplare del 2004 per realizzare un mostro a sei ruote motrici. Il risultato è qualcosa di impressionante.

Non poche difficoltà

Le pesanti modifiche apportate all'auto hanno richiesto diverso tempo al produttore. I lavori sono iniziati con il taglio della carrozzeria al posteriore, che ha subito un allungamento di diversi centimetri utilizzando la carrozzeria di una BMW Serie 7 del 2005, quindi contemporanea alla Rolls.

Dalla BMW disegnata da Chris Bangle è stato poi prelevato anche l'asse posteriore per intero, che è stato affiancato all'asse principale della Phantom per creare la trazione integrale a sei ruote motrici.

Si tratta di uno dei tuning più folli riguardanti la berlina inglese, almeno fino a oggi, e voci vicine al produttore ma non ufficiali e non confermate hanno rilasciato l'informazione che Rolls-Royce non sarebbe stata per niente contenta di vedere una delle proprie auto modificate in questo modo.

Non molti sanno infatti che, quasi al pari di Ferrari, anche Rolls ha una politica di negazione verso qualsiasi modifica apportata dai propri clienti alle proprie auto, che però molto spesso non viene rispettata.

Il risultato

Alla fine dei lavori, il risultato è un'auto fuori dal comune, un mostro pronto a tutto, con parafanghi in alluminio, luci gialle (e barra luminosa a LED) e cerchi in lega da 24 pollici. Sicuramente qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere su una Rolls-Royce.

Il tuner non ha apportato molte modifiche negli interni, a parte i sedili in pelle rivestiti con nuovo materiale e alcuni dettagli in pelle di coccodrillo. A essere mantenute sono state poi anche le portiere ad apertura controvento e il tradizionale ombrello.

Anche sotto il cofano non sono state apportate modifiche, con il classico motore V12 da 6,7 ​​litri e 453 CV.