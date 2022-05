Annunciata a inizio anno ecco debuttare sul web, in attesa di mostrarsi dal vivo al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, la nuova Rolls-Royce della serie Boat Tail, serie ultra esclusiva di 3 modelli realizzati seguendo le richieste dei loro esigenti (e facoltosi) clienti.

Interamente costruita a mano la cabrio inglese è stata commissionata da un cliente con l'intento di rendere omaggio al proprio padre, legato all'industria delle perle. E dalle perle trae ispirazione la particolare tinta perlacea (ma guarda un po') della carrozzeria, un misto tra color ostrica e rosa pallido, in grado di cambiare tonalità a seconda della luce.

Pazzesca in tutto

Una tinta "spezzata" dal color "cognac" del cofano, anch'esso lavorato a mano e progettato appositamente per il modello, arricchito da scaglie di bronzo e inserti in alluminio. Il rosa ritorna nei brancardi mentre il cofano posteriore è ricoperto da listelli in legno, a creare uno spettacolare bagagliaio con apertura a farfalla, a svelare non un classico vano di carico ma un set da pic-nic con tanto di ombrellone.

Una soluzione già vista sulla Rolls-Royce Tail Boat presentata lo scorso ottobre e subito salita al primo posto nella speciale classifica delle auto più costose del mondo con un prezzo - si mormora - di circa 23 milioni di euro. E chissà quale cifra avrà richiesto questa nuova versione attesa a Villa d'Este.

Meglio di uno yacht

All'interno naturalmente domina la pelle, color noce, come noce è il legno scelto per le varie impiallacciature. Un materiale scelto perché, a citare la Casa inglese, è in grado di maturare e variare nel tempo, così da assumere un aspetto simile alla copertura del bagagliaio.