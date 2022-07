Qualsiasi macchina potrebbe potenzialmente diventare un veicolo della polizia, anche nel caso di supercar notoriamente poco pratiche. Dubai, per esempio, è famosa per la sua flotta di mezzi delle forze dell'ordine ricca di supercar come Lamborghini, Bugatti e simili.

I dipartimenti di polizia statunitensi solitamente sono un po' più moderati nella scelta, optando spesso per Dodge Charger o Ford Explorer. Ogni tanto però si verifica un'eccezione con qualche Contea che decide di aggiungere un mezzo più prestazionale al proprio parco, come ha fatto di recente il dipartimento della sceriffo della Florida.

Una Corvette

L'ufficio dello sceriffo della contea di Escambia, in Florida, ha deciso di aggiungere al proprio parco una Chevrolet Corvette Z06 C7. Dotata di luci della polizia nella griglia e nel parabrezza, di prese d'aria nel parafango anteriore, di distanziali laterali e di condotti di aspirazione maggiorati al posteriore è stata finanziata da un'associazione benefica, la Escambia County Sheriff Foundation.

La Chevrolet non è costata nulla ai contribuenti e il dipartimento di polizia ha dichiarato che si tratta di un veicolo sequestrato, un fatto certamente non nuovo al mondo. Spesso infatti la polizia sceglie di riutilizzare i veicoli confiscati e altre proprietà.

Equipaggiata con un V8 sovralimentato da 6,2 litri, la Corvette sviluppa una potenza di 650 CV e 881 Nm di coppia, gestiti dalle sole ruote posteriori. La velocità massima è di 329 km/h.

Il commissariato di polizia ha dichiarato che utilizzerà l'auto per eventi e impegni della comunità, cosa che in passato hanno fatto già altri dipartimenti in tutto il paese e nel mondo. In Italia, per esempio, nel 2018 la polizia milanese ha sequestrato una Ferrari 458 Spider e l'ha usata come veicolo dimostrativo.