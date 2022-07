Abbonamenti mensili. Ormai ce ne sono di tutti i tipi: dalla musica, ai film, passando per le assicurazioni delle nostre auto, fino agli pneumatici. L'ultima trovata in questo ormai ampio settore arriva da BMW che ha annunciato l'imminente introduzione nel suo portale online di nuovi abbonamenti. Un esempio? I sedili riscaldabili per le sue auto dotate di iDrive 8. Ecco come funziona.

Freddo in inverno, caldo in estate

Partiamo dal principio, per molti l'aggiunta come optional di sedili e volante riscaldati, almeno nel nostro Paese, ha sempre rappresentato una scelta poco importante durante la configurazione dell'auto nuova.

In Italia il clima è sempre piuttosto mite, lo sappiamo bene, e pagare per un optional utile davvero pochi mesi l'anno per molti ha da sempre rappresentato una scelta poco sensata. Per questo motivo (e per queste parti del mondo) BMW ha studiato il modo di poter acquistare questo servizio, come molti altri optional, in maniera telematica, direttamente dall'infotainment della propria auto, e con un abbonamento disattivabile in qualsiasi momento, per esempio all'arrivo della bella stagione.

Il servizio sarà attivo tra poche settimane in alcuni paesi, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud, presto però arriverà anche da noi.

Quanto costa

Per abbonarsi ai sedili riscaldati negli USA si spenderanno 18 dollari al mese, quindi 17,86 euro al cambio attuale. Un prezzo tutto sommato valido. In alternativa nel ConnectedDrive Store delle auto dotate di iDrive 8 sarà presente anche un piano di abbonamento annuale al costo di 176 dollari, quindi 174,61 euro, oppure triennale al costo di 283 dollari, quindi 280,76 euro.

Se ai sedili si vorrà aggiungere anche il volante riscaldato il supplemento nel costo di abbonamento sarà di 10 dollari al mese, quindi 9,92 euro. Per i prezzi italiani dobbiamo attendere la comunicazione ufficiale.