Motorsport Games Inc., una società di Motorsport Network leader nello sviluppo di giochi di corse ed editore, ha annunciato oggi che due dei suoi giochi sono stati rilasciati su GeForce NOW, il servizio di streaming di giochi basato su cloud di NVIDIA.

NASCAR 21: Ignition e KartKraft si sono aggiunti alla solida libreria di oltre 1.300 giochi di GeForce NOW e sono ora disponibili per essere giocati via cloud. Questa è la prima serie di titoli di Motorsport Games ad arrivare su GeForce NOW, iniziando con due dei giochi più popolari sul mercato.

"Il nostro obiettivo è quello di rendere il brivido degli sport motoristici accessibile a tutti e di portare ai fan grandi esperienze di gioco ovunque si trovino", ha dichiarato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games. "Rendere disponibili i nostri giochi NASCAR e Karting su GeForce NOW permette ai fan di divertirsi con i nostri giochi anche su alcuni televisori Samsung senza una console. Non vediamo l'ora che i nostri giocatori provino questa nuova esperienza e siamo entusiasti di collaborare con NVIDIA, un'azienda innovativa che continua a far progredire i giochi".

"L'ampia libreria di GeForce NOW sta crescendo rapidamente e i nostri giocatori possono ora mettere le mani su due dei titoli più importanti di Motorsport Games per mettersi al volante in alcuni dei più entusiasmanti giochi di corse disponibili", ha dichiarato Phil Scott, Director of Developer Relations, Europe di NVIDIA. "Sia in viaggio che nel comfort della propria casa, i giocatori possono sperimentare la migliore esperienza di gioco in cloud oggi disponibile grazie a GeForce NOW - che ridefinisce il modo in cui il gioco può funzionare in quanto trasforma quasi tutti i dispositivi, compresi smartphone, laptop e tablet, in piattaforme di gioco per PC".

Come parte di GeForce NOW, NASCAR 21: Ignition e KartKraft sono accessibili in streaming e giocabili tramite PC, Mac, dispositivi mobili, televisori Samsung 2022 aggiunti di recente e altro ancora. Più giocatori che mai possono ora sperimentare il gioco della serie automobilistica con licenza ufficiale e il titolo di karting realistico. L'aggiunta a GeForce NOW segna anche la prima volta che KartKraft sarà disponibile su una piattaforma diversa dal PC. I giocatori su GeForce NOW giocheranno con la versione completa per PC del gioco disponibile su Steam, in streaming su quasi tutti i loro dispositivi. Questa aggiunta è anche in linea con l'obiettivo di Motorsport Games di fornire a tutti i suoi giocatori una maggiore scelta durante il gioco, in quanto i suoi giochi saranno ora accessibili su più dispositivi che mai.