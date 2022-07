Si chiamerà Fastback il prossimo SUV coupé di Casa Fiat dedicato al Brasile, recentemente protagonista di un nuovo teaser che ne ha svelato il profilo definitivo. Avrà un ruolo chiave in un mercato che da sempre è affezionato a questo genere di auto.

Disegnato dal centro stile Fiat per il Sud America, unisce le linee di un SUV con quelle di una filante coupé a quattro porte. Le dimensioni sono piuttosto compatte e adatte alle strade brasiliane.

Piattaforma storica

La base costruttiva sarà la stessa della Fiat Pulse, l'altro SUV recentemente presentato dalla Casa per quel mercato, quindi la MLA. A cambiare non dovrebbero essere nemmeno i motori Fire, ben diversi dai nostri europei ma altrettanto solidi. A listino dovrebbero infatti comparire il 1.0 turbo da 130 CV e il 1.7 turbo da 175 CV, entrambi abbinati a due diverse tipologie di cambio automatico, sia CVT che doppia frizione.

Nessuna informazione certa riguardo una possibile variante elettrificata, sicuramente necessaria qualora la Casa dovesse decidere di esportare il modello anche nel nostro Continente. Attesa anche tanta tecnologia negli interni, con una plancia ridisegnata rispetto alle abitudini brasiliane e dotazioni di bordo di recente introduzione, come Apple CarPlay e Android Auto.

Dimensioni medie

La nuova Fiat Fastback dovrebbe inserirsi a metà della gamma Fiat per il mercato Sud Americano. Lunga 4,4 metri e larga 1,7 metri, dovrebbe essere adatta anche a piccole famiglie o a chi ha delle saltuarie necessità di caricare il bagagliaio con oggetti ingombranti.

Fiat Fastback Concept (2018)

L'arrivo in Europa non è ancora stato né previsto né assicurato dalla Casa ma non è escluso del tutto, forse con una versione leggermente rivista a livello estetico per accontentare i gusti occidentali.