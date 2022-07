Tom Hanks si conferma un grande appassionato delle Fiat d’epoca. Dopo aver venduto recentemente la sua Polski Fiat 126, ora l’attore americano ha messo in vendita una Fiat 128.

Vista anche nel film “The Post” del 2017, la 128 è proposta senza riserva sul sito Bring A Trailer. L’asta si chiuderà il 26 luglio e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza.

È stata una star del cinema

La 128 è uscita dalla fabbrica nel 1975 con le specifiche per il mercato nordamericano ed è stata venduta come nuova dalla concessionaria Priola Motors di San Francisco. Col tempo, l’auto è stata restaurata più volte ed è stata acquistata da Tom Hanks nel 2017.

In occasione del film “The Post”, la Fiat (originariamente di colore giallo) è stata riverniciata in verde chiaro. Oltre alla tinta, sono stati aggiunti una serie di dettagli esterni come una nuova calandra, uno specchietto retrovisore e paraurti cromati.

Al termine delle riprese, la 128 è stata riverniciata nuovamente, stavolta con la tonalità verde scuro che vedete nelle foto.

Se esternamente l’auto appare in un ottimo stato, a bordo i sedili anteriori in vinile mostrano evidenti segni del tempo. Per il resto, però, la strumentazione è funzionante, inclusa l’autoradio AM.

Restauro da completare

Aprendo il cofano, la 128 sfoggia con orgoglio il 1.3 4 cilindri originale abbinato al cambio manuale a 4 rapporti. Secondo la ricostruzione di Bring A Trailer, l’auto avrebbe dovuto accomodare un motore di dimensioni maggiori, ma il progetto non è mai stato portato a termine. Tuttavia, nel vano sono evidenti alcune modifiche pensate per fare spazio al propulsore di dimensioni maggiori.

La Fiat è stata sottoposta ad una corposa revisione nel giugno 2022 in cui sono stati aggiustati il carburatore, il sistema d’iniezione e quello di raffreddamento.

In ogni caso, restano ancora diversi lavori da eseguire. Ad esempio, il solenoide non funziona, l’alternatore non ricarica la batteria ed è necessario rivedere alcuni cablaggi elettronici. A ciò si aggiunge anche la ruggine presente in alcune componenti del sottoscocca.

Complessivamente, comunque, la vettura è praticamente come nuova, dato che ha percorso circa 14.000 km, di cui 3.000 km con Tom Hanks alla guida.

Come detto, l’intero ricavato della vendita finirà per finanziare i progetti di beneficienza di Southern California Public Radio, ma finora le offerte sono state piuttosto contenute e hanno raggiunto gli 8.200 dollari (8.000 euro).