Se non siete mai stati al Wörthersee, si tratta del raduno più folle al mondo di auto tedesche elaborate, dove ogni anno, sulle rive del celebre lago austriaco, sfilano migliaia di auto di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Proprio ispirandosi a questo tradizionale evento, XS Tuning ha collaborato con Opel per creare una speciale Astra ibrida plug-in. Il risultato? Una livrea d'eccezione con i colori storici del reparto motorsport della Casa, con cerchi realizzati su misura da 20 pollici forgiati e un kit di sospensioni pneumtiche comandabili dall'interno. Eccola.

Tipicamente tedesca

Lo stile generale di questa particolare Opel Astra tuning è tipicamente tedesco. Bassa, larga e con personalizzazioni discrete e pulite, uno stile definito solitamente con una sola parola dagli appassionati di auto: "clean".

Senza fronzoli e senza esagerazioni, l'Astra PHEV scelta da XS Tuning per il suo progetto apparare elegante e sportiva, con alcuni dettagli unici come le tre linee colorate sulla calandra anteriore a ricordare le tante vittorie di Opel nel mondo del motorsport.

Meccanica non solo stock

A livello di powertrain nulla è stato toccato dai tuner tedeschi. Il motore è quello tipico di questa versione di Astra, cioè il 1.6 Turbo abbinato al powertrain elettrico e al cambio automatico, per una potenza complessiva di 180 CV e 360 Nm di coppia massima.

Grandi modifiche però, come anticipato, hanno riguardato tutto il comparto sospensioni, sostituito interamente con un sistema pneumatico sviluppato da Grinds in collaborazione con Carstyle me. Una modifica che ha permesso all'auto di scendere fino a terra in fase di parcheggio, per ambientarsi a pieno nello stile Wörthersee.

Particolari infine i cerchi in lega da 20 pollici forgiati e realizzati appositamente, in un design unico che riprende le linee del frontale Vizor di Opel, regalando all'auto un dinamismo estetico senza precedenti.

La Opel Astra di XS Tuning sarà esposta in un doppio appuntamento, il primo alla XS Carnight “20 Years of XSCN”, che si svolgerà il 29 e il 30 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino. Successivamente l'auto sarà impegnata in un tour europeo con la prima tappa proprio sul Lago austriaco, il 17 settembre prossimo.