Con ben 6 generazioni alle spalle, la Opel Corsa è ormai un punto di riferimento sui mercati europei e su quello italiano e, come tutte le utilitarie, negli anni è cresciuta soprattutto in dimensioni. L'attuale Corsa "F" si è stabilita definitivamente oltre i 4 metri di lunghezza (raggiunti e superati dalle precedenti) e come altre ex-piccole ammicca a chi cerca una familiare più economica di un SUV e meno ingombrante di una compatta.

La base della Opel Corsa è la medesima della Peugeot 208, identica nelle misure di base, anche se i due modelli si distinguono proprio per l'approccio allo spazio, un po' più sacrificato sulla francese che guarda alla sportività e un po' più equilibrato sulla tedesca.

Opel Corsa, le dimensioni

Come anticipato, la Opel Corsa in lunghezza misura oltre 4 metri, 4,060 mm per essere precisi, ha un passo (distanza tra il centro delle ruote anteriori e quello delle posteriori) superiore ai 2,5 metri (2.540 mm), una larghezza di 1.745 e un'altezza di 1.430 mm, tutte misure quasi identiche a quelle della già citata Peugeot 208.

Opel Corsa

Opel Corsa, abitabilità e bagagliaio

La differenza, malgrado una linea che non disdegna una certa aggressività, è nei volumi del posteriore: il bagagliaio della Opel Corsa offre 309 litri, non moltissimi considerando che qualche rivale ne dichiara un centinaio in più, ma ben sfruttati. Volume che resta invariato anche sulla versione elettrica anche se la soglia di carico a circa 70 cm da terra è piuttosto alta, con uno scalino molto alto tra questa e il piano di carico.

Anche il dislivello tra il piano e gli schienali posteriori, una volta abbattuti, è accentuato. In compenso il volume sfruttabile in questa configurazione supera i 1.100 litri, oltre 100 litri più della cugina Peugeot che si ferma poco sotto i 1.000, mentre la lunghezza massima di carico è sui 1.200 mm.

Opel Corsa, interni Opel Corsa-e, bagagliaio

Opel Corsa offre varianti a benzina o diesel non ibride affiancate da una versione elettrica con batteria da 50 kWh che con l'ultimo aggiornamento è stata portata a 338 km di autonomia dichiarata. I benzina sono 3, tutti 1.2, dei quali 2 turbo da 110 e 130 km con cambio automatico a 8 marce di serie sul secondo e optional sul primo. Il turbodiesel è invece un 1.5 da 100 CV offerto con il solo cambio manuale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 75 75 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 Turbo 100/EAT8 101 CV Benzina Anteriore, c. man o aut. 1.2 Turbo 130 EAT8 130 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 Diesel 100 100 CV Diesel Anteriore, cambio man. Corsa-e 136 CV Elettrica Anteriore

Opel Corsa, le concorrenti con misure simili

La lista delle possibili concorrenti della Opel Corsa include buona parte delle utilitarie in commercio che, salvo sempre più rare eccezioni, sono ormai tutte al di sopra dei 3,9 metri di lunghezza e in qualche caso si spingono anche oltre i 4,10. Dimensioni a cui però corrispondono risultanti molto variabili in fatto di capacità di carico.

Citroen C3: 3,99 metri

3,99 metri Dacia Sandero: 4,09 metri

4,09 metri Ford Fiesta: 4,05 metri

4,05 metri Hyundai i20: 4,04 metri

4,04 metri Kia Rio: 4,21 metri

4,21 metri Mazda2: 4,07

4,07 Nissan Micra: 4,00 metri

4,00 metri Peugeot 208: 4,05 metri

4,05 metri Renault Clio: 4,05 metri

4,05 metri Seat Ibiza: 4,06 metri

4,06 metri Skoda Fabia: 4,00 metri

4,00 metri Toyota Yaris: 3,94 metri

3,94 metri Volkswagen Polo: 4,07 metri

