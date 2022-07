La Ford Bronco non ha certo bisogno di presentazioni. Le sue capacità off road ve le abbiamo già raccontate, ma come sempre c'è chi non si accontenta. Negli Stati Uniti la Automotive Performance Group (APG) ha presentato il suo ultimo pacchetto di prestazioni, chiamato "APG Ford Bronco ProRunner", con cui è possibile affrontare qualsiasi tipo di terreno e tornare a casa in tutta comodità sull'asfalto.

Prima di tutto le sospensioni

Il sistema di sospensioni anteriori Bronco Long Travel di APG utilizza bracci di controllo superiori che sono più larghi di 8,89 centimetri rispetto a quelli del modello standard, la corsa è quindi di 41,91 centimetri. Il preparatore ha anche montato degli ammortizzatori King Race Series da 7,62 centimetri.

I parafanghi anteriori e posteriori sono in fibra di carbonio e sono più larghi di 17 centimetri circa per lato. Il pacchetto comprende anche un inserto per il cofano in fibra di carbonio e un hardtop in un unico pezzo.

Per garantire che il Bronco ProRunner sia in grado di gestire pneumatici più grandi, un'unità di trasmissione Ultimate Dana 44 IFS e assali 300M RCV HD aggiungono una forza significativa all'anteriore, mentre un assale Ultimate Dana 60 più largo di circa 17 centimetri è montato al posteriore.

Arriverà in Europa?

APG può installare questi aggiornamenti nella sua sede in California, ma visto che dal 2023 la Bronco arriverà in Europa si potrebbe anche chiedere la spedizione a casa. L'offerta include anche ulteriori accessori aftermarket, tra cui portapacchi, illuminazione, modifiche alle prestazioni e armature.

I preordini per l'APG Bronco ProRunner Package inizieranno ad agosto, mentre la produzione inizierà nell'autunno dello stesso anno: fatevi avanti!