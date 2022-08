Il mondo del modellismo è ricco di appassionati. C'è chi costruisce la propria auto dei sogni in metallo, chi la realizza con materiali riciclatii e poi c'è chi la crea con pezzi di legno. E proprio così è stata realizzata questa Jeep Wrangler Rubicon 392, quella con motore V8 Hemi, fedelmente riprodotta da Woodworking Art, azienda americana specializzata in questo tipo di riproduzioni. Non si può acquistare, almeno per il momento.

Attenzione al dettaglio

Guardando il modellino, soprattutto nelle sue fasi di costruzione, a saltare subito all'occhio è la precisione e l'attenzione ai dettagli messa dagli artigiani. La miniatura in scala replica perfettamente la Wrangler Rubicon 392, sono presenti infatti le quattro porte, il cofano motore apribile con dentro il V8 Hemi, interni dettagliati e finestrini trasparenti.

Non manca nemmeno una riproduzione della ruota posteriore di scorta, dei paraurti dedicati all'uso fuoristradista e del rollbar posteriore. Sul cofano è poi incisa la scritta Rubicon con il numero 392 posto sulla presa d'aria superiore, originariamente pensata per l'aspirazione del grosso motore.

Al momento sembra che il modellino non sia in vendita, nemmeno su commissione. L'azienda infatti, un tempo attiva su Ebay e su Etsy, sembra non avere più prodotti a catalogo, forse però soltanto per un rinnovo estivo di inventario.

La Rubicon 392

A proposito della Wrangler Rubicon 392, si tratta della versione più potente ed estrema del fuoristrada americano. Sognata da tanti appassionati negli anni, a sorpresa è stata rivelata nel 2021 equipaggiata con il mitico motore Hemi V8, con compressore volumetrico in grado di sviluppare 477 CV e 637 Nm di coppia.

Acquistabile soltanto negli Stati Uniti, è in vendita a partire dall'equivalente di 76.706 euro, una cifra piuttosto elevata per gli standard americani e molto vicina alla versione top del Dodge Ram, la TRX.