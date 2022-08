Lo sviluppo della prima Corvette ibrida continua senza sosta da parte di Chevrolet. La versione elettrificata della sportivissima americana dovrebbe debuttare nel 2023 con un'estetica dedicata e interni modificati.

E parlando proprio dell'abitacolo, recentemente è stato fotografato in un esemplare parcheggiato. Si vedono chiaramente le parti rivestite in pelle rossa diverse da quelle della versione termica, con più spazio e meno comandi.

Elettrica di nome e di fatto

Come tutte le auto ibride e elettriche, la nuova e prima Corvette non soltanto termica della storia dovrebbe essere dotata di un abitacolo più spazioso. Gli interni dovrebbero vedere, come confermano le foto, la rimozione dell'imponente tunnel centrale, in favore di un pavimento più piatto e di un cruscotto meno importante in termini di dimensioni.

Tanta la tecnologia attesa, a cominciare da una completa digitalizzazione del sistema di infotainment, che dovrebbe includere funzioni precedentemente attivabili solo con tasti fisici, un nuovo virtual cockpit per il guidatore (visibile in foto) e nuovi sedili ancora più contenitivi in curva.

Anche i rivestimenti potrebbero subire diverse modifiche, a cominciare da una graduale rimozione della pelle in favore di materiali più sostenibili. In foto infatti si può notare l'ampio uso di microfibra per volante, parte interna dei sedili e parte superiore del cruscotto stesso. Le parti rivestite in rosso non dovrebbero probabilmente essere definitive, ma dovrebbe trattarsi soltanto di un colore scelto per mascherare le modifiche attuate.

La prima elettrificata

La prima Vette (così viene chiamata dagli appasionati negli USA) elettrificata della storia dovrebbe utilizzare la tecnologia Ultium di GM per le batterie (la stessa alla base del super pick-up GMC Hummer EV) e superare i 680 CV del 5.5 V8 biturbo montato sull'attuale versione sportivissima Z06.