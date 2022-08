Il legame tra la Chevrolet Corvette e i primi astronauti della NASA è ben noto. Tutto ebbe inizio quando i regolamenti governativi impedirono alla casa automobilistica di stabilire una relazione pubblicitaria diretta con l'agenzia spaziale nazionale statunitense.

L'escomatage però fu presto trovato e per la somma di 1 dollaro dell'epoca all'anno (corrispondente al cambio attuale a pochi centesimi di euro), gli astronauti poterono affittare una Corvette C3 per un anno. Si trattò di un modo per Chevrolet di attirare un po' l'attenzione mediatica su di se.

Una di queste speciali Corvette, precisamente quella data in dotazione ad Alfred Worden, sarà nei prossimi mesi restaurata minuziosamente dalla Casa, dopo essere rimasta parcheggiata in un campo davanti a una base per decenni.

La sua storia

Ritrovata in un capanno nel 2017, completamente ricoperta di polvere ma in condizioni del tutto originali, il proprietario dell'epoca decise di donarla al museo Corvette per essere esposta nell'area dedicata alle missioni Apollo insieme alle altre.

Recentemente la Casa ha deciso di avviare un restauro conservativo dell'auto, per riportarla agli antichi splendori anche esteticamente. Se infatti la vernice si è preservata nel tempo, mantenendo intatte le linee colorate sul cofano e tutti i dettagli estetici più rilevanti, gli interni hanno subito un graduale degrado negli anni, soprattutto per quanto riguarda i pellami dei sedili.

Non si tratta della prima Vette "lunare" ritrovata e restaurata. Pochi anni fa avevano subito un processo simile anche quella del 1971 appartenuta al comandate dell'Apollo 15, David Scott, e quella appartenuta al pilota del ROV lunare James Irwin. Tutte personalizzate per l'occasione.

Tornando alla protagonista di questa storia, purtroppo Alfred Worden è deceduto nel 2020, quindi non potrà mai vedere il restauro della sua C3, ma è comunque fantastico pensare che questa iconica Chevy continuerà a vivere, ricordando per sempre uno dei momenti più significativi della storia umana.