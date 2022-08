Forse nessuna località marittima italiana riassume in sè la quintessenza dell'esclusività come Porto Cervo, cuore pulsante della Sardegna più "in" che ci sia. E non è un caso che proprio qui Lamborghini abbia deciso di aprire una Lounge temporana, dove fino all'11 settembre attuali e nuovi clienti del Toro potranno fare una pausa immersi tra alcuni dei modelli di Sant'Agata.

Ma non solo: si perché qui nel cuore della Costa Smeralda si può ammirare dal vivo anche il Tecnomar for Lamborghini 63, fenomenale yacht da 4.000 CV e 20 metri di lunghezza nato per celebrare (a partire dal nome) l'anno di fondazione della Casa del Toro.

Lambo su misura

All'interno della speciale lounge Lamborghini, esattamente come succede in quelle di New York e Tokyo, ci si può "tuffare" all'interno del mondo delle personalizzazioni del programma Ad Personam, grazie al quale i clienti possono creare una Lambo unica scegliendo tra il vastissimo catalogo di accessori. Dai colori della carrozzeria (oltre 400) alle impunture dei sedili passando per i cerchi in lega e i materiali per gli interni. Il tutto attraverso configuratori virtuali e con l'aiuto degli esperti.

E se prima di cliccare "acquista" si vuole sapere come si comporta su strada il nostro prossimo bolide si possono provare le varie incarnazioni della Huracan (come la Tecnica e la ancora più selvaggia STO) o la Urus, il SUV campione di vendite pronto a cedere il passo al restyling.

Proprio il restyling potrebbe essere tra i protagonisti della lounge Lamborghini 2023, magari assieme alla Huracan Sterrato, inedita versione ad assetto rialzato della coupé mossa dal V10 aspirato.

Come detto tra i protagonisti dell'estate Lamborghini in Costa Smeralda c'è anche l'incredibile motoscafo prodotto dalla Tecnomar in collaborazione con la Casa di Sant'Agata, per chi al Toro non sa rinunciare nemmeno quando si trova in mezzo al mare.

L'esperienza Lamborghini vissuta al vivo

Se le parole però non bastano a raccontare il mondo Lamborghini in Costa Smeralda, il video dello youtuber Il Signor Franz (realizzato in collaborazione con Motor1) potrà regalarvi tutte le sensazioni che i clienti Lambo possono vivere. Dall'arrivo nella lounge al giro sullo yacht Tecnomar for Lamborghini 63, passando per la infinite possibilità di configurazione delle auto di Sant'Agata e i momenti di puro svago.