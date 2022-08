Ci sono automobili ibride che consentono un certo risparmio, nel caso delle plug-in anche con i contributi statali; tuttavia, la Peugeot 208 PureTech 75 è un esempio di come si può affrontare un costo non troppo alto scegliendo una moderna compatta con un motore a benzina non troppo potente.

In agosto, tra le promozioni dedicate alla 208, c’è il finanziamento iMove Avantage, esemplificato su una Peugeot 208 con il motore a benzina PureTech da 75 CV, dotato di Start&Stop, e in allestimento Like.

Il prezzo iniziale è di 17.370 euro, che scende a 15.500 euro senza finanziamento, e a 14.500 euro con un anticipo di 2.061 euro e 35 rate mensili da 199 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,11%). In questo caso c’è poi la rata finale di 8.156,50, con un massimo di 30.000 km in caso di restituzione.

Vantaggi

Un motore a benzina non troppo potente, per una vettura recente, che è stata auto dell’anno 2020 e adatta anche per i neopatentati: probabilmente su questo si gioca il vantaggio principale di questa promozione Peugeot.

Per la 208 da 75 CV, lo sconto è consistente in rapporto al prezzo iniziale, l’anticipo è di circa 2.000 euro e la rata di 199 più le spese mensili, per una comoda e pratica 5 posti.

Svantaggi

Quelli che sono i vantaggi possono essere anche i limiti: per avere di più, occorre spendere di più. Oneri finanziari e costi fissi vanno ad incidere sul prezzo totale, comprendendo anche gli accessori a richiesta, e non sono compresi eventuali servizi aggiuntivi.

In sintesi