Tra pochi giorni vedremo le forme definitive della Skoda Vision 7S, il concept elettrico che anticipa il design dei futuri modelli della Casa.

Dopo aver dato un primo sguardo alla tecnologia e agli interni, un nuovo teaser ufficiale permette di scoprire il design della carrozzeria e di immaginarci il look definitivo del prototipo del marchio boemo.

Tagliente da ogni angolo

I bozzetti mostrano le linee estremamente muscolose del SUV, il quale si caratterizza per un frontale imponente e per la linea di cintura posizionata molto in alto.

Davanti si possono notare le luci a forma di T, con la parte inferiore che si congiunge a un elemento estetico del paraurti. La calandra è divisa in due livelli, con quello inferiore che viene avvolto da sette feritoie (quella centrale è arancione) e da una protezione in alluminio.

La fiancata del concept colpisce per le protezioni dei passaruota e, soprattutto, per i grandi cerchi in lega con “design aerodinamico”. Nel posteriore, invece, la Skoda sfoggia una coda tronca, un altro set di fari a T e un ampio diffusore che riprende lo stile del paraurti anteriore.

Interni all’avanguardia

In precedenza, Skoda aveva evidenziato le particolari soluzioni pensate per gli interni, a partire dal futuristico cruscotto. Qui è presente un volante di forma rettangolare che lascia pensare ad uno sterzo ad alta automazione, mentre al centro è montato il display verticale dell’infotainment.

Inoltre, il concept avrà una configurazione a 7 posti unica al mondo, con sei poltrone e un “sedile” posizionato al centro dell’abitacolo per ospitare un neonato.

Rimanendo in tema di tecnologia, comunque, la Vision 7S dovrebbe essere equipaggiata con la Relax Mode, un’inedita modalità di guida autonoma probabilmente di livello 3.