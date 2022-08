La Skoda Vision 7S sarà svelata il prossimo 30 agosto. Un concept dalle linee esterne ancora inedite ma che abbiamo già avuto modo di vedere in anticipo negli interni, decisamente unici nello stile e nelle funzionalità.

Proprio in questi giorni la Casa ha rilasciato una nuova foto del cruscotto, che mostra in anteprima alcuni aspetti tecnici che non avevamo ancora analizzato come, per esempio, il volante piatto.

Volante orizzontale

La prima particolarità visibile nell'ultimo teaser rilasciato dalla Casa è sicuramente il nuovo volante dalle forme uniche. Quasi rettangolare, con un profilo molto basso e con un'impugnatura apparentemente da "videogame", potrebbe anticipare la presenza di un sistema di sterzo elettroattuato a demoltiplicazione variabile per agevolare i parcheggi, nonché un'elevata automazione dei sistemi ADAS.

Subito sopra si può poi notare l'ormai classico piccolo schermo del computer di bordo di Skoda, che abbiamo imparato a conoscere con la Enyaq iV e che si è dimostrato molto funzionale grazie all'elevata collaborazione con l'head up display a realtà aumentata, derivato da quello della Volkswagen ID.3.

Skoda VisionE Concept

Infotainment verticale

A destra del nuovo volante, nel teaser si mostra per la prima volta un nuovo sistema di infotainment verticale. Per Skoda si tratta di una prima assoluta con questa disposizione e dovrebbe permettere di inglobare all'interno alcuni comandi per la gestione del climatizzatore posteriore, insieme (forse) a una maggior integrazione con i sistemi di collegamento per gli smartphone, come il rinnovato Apple CarPlay.

Più in basso infine si possono notare i comandi del climatizzatore anteriore, sia fisici che touchscreen, per una gestione dell'aria interna rapida e senza distrazioni dalla guida.

Relax mode

Parlando poi proprio di "distrazioni", la Vision 7S dovrebbe anticipare anche un'inedita modalità di guida autonoma quasi di Livello 3. Dovrebbe chiamarsi Relax Mode e permettere al guidatore di poter allontanare lo sguardo dalla strada per più tempo, lasciando l'intero controllo dell'auto ai sistemi ADAS. Non è chiaro al momento quando questa nuova modalità sarà resa disponibile sulle auto di Mlada Boleslav.