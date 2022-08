Abbiamo imparato a conoscere G-Power per i suoi impressionanti tuning su BMW, Mercedes e Porsche. Ora, il tuner ha allargato la propria gamma di modelli aggiungendo la Lamborghini Urus e preparando un interessante mix di modifiche estetiche e meccaniche. Così, il SUV emiliano si trasforma in una scatenatissima belva da 780 CV.

Due potenziamenti (più uno)

G-Power mette a disposizione due livelli di potenziamento per il 4.0 V8 biturbo, che nella configurazione stock eroga 650 CV e 850 Nm. Scegliendo il primo livello, la Urus sale fino a 740 CV e 950 Nm grazie esclusivamente ad una nuova mappatura della centralina. Chi desidera di più, può optare per il kit da 780 CV e 1.000 Nm che prevede anche un impianto di scarico ad alte prestazioni.

Il tuner, comunque, anticipa che prossimamente sarà disponibile anche una terza versione da 830 CV dotata di un sistema d’aspirazione ancora più evoluto e capace di dare ulteriore respiro all’8 cilindri.

Un jet pronto al decollo

Insieme al kit dedicato al motore, i clienti della Lamborghini possono richiedere numerose personalizzazioni estetiche. L’esemplare delle foto (un modello pre-restyling come s’intuisce dalla forma della calandra e dai dettagli dei passaruota posteriori) presenta un paraurti ancora più aggressivo con tanto di splitter ed elementi arancioni.

Dietro, invece, notiamo lo spoiler in carbonio integrato nel tetto e un nuovo diffusore che ospita terminali di scarico più grandi rispetto a quelli di serie. Nuovi anche i cerchi in lega, con dimensione di 24” e razze a forma di Y.

G-Power ha rivisto anche l’abitacolo della Urus aggiungendo rivestimenti in alcantara nera e arancione per creare il perfetto abbinamento con la carrozzeria.

L’officina non parla di prezzi. Di conseguenza, l’unico modo per saperne di più è portare la propria Urus in Germania e rivolgersi agli specialisti di G-Power.