L’ultimo weekend di agosto è ormai alle porte e con centinaia di migliaia di italiani pronti a partire per le vacanze (o a rientrare a casa) non mancheranno, purtroppo, i disagi sulle autostrade.

Per prepararsi al viaggio nel migliore dei modi, Autostrade.it ha realizzato le previsioni del traffico che consentono di farsi un’idea riguardo a possibili code e rallentamenti. Ecco la situazione per il 27 e 28 agosto.

Previsioni traffico sabato 27 agosto

Autostrade.it prevede una mattinata con traffico intenso (bollino giallo) per chi parte per le vacanze e si dirige verso mare o montagna. La situazione dovrebbe migliorare già nel pomeriggio, con traffico regolare per tutto il resto della giornata.

Il quadro è decisamente diverso per chi programma il ritorno dalle ferie. Le tratte verso le grandi città potrebbero presentare traffico critico (bollino rosso) sia alla mattina che al pomeriggio, con un graduale miglioramento nelle ore serali.

Ricordiamo che i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16.

Domenica 28 agosto

Le previsioni per domenica sono piuttosto simili a quelle del sabato. Anche in questo caso, la giornata inizierà con traffico da bollino giallo per chi si dirige in vacanza, salvo poi migliorare nel pomeriggio e in serata. Situazione ancora critica, invece, per chi fa ritorno in città, con bollino rosso per tutta la giornata (ad eccezione della sera).

Per domenica rimane il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Previsioni meteo

Già a partire dalla notte tra venerdì 26 e sabato 27 potrebbero svilupparsi temporali su buona parte del Centro-Nord. L’instabilità dovrebbe caratterizzare soprattutto le zone di montagna e la Valpadana per tutta la giornata di sabato, mentre al Sud si prevedono temperature oltre la media estiva, ma senza caldo eccessivo.

Domenica 28 potrebbero esserci nuovi fenomeni temporaleschi (anche intensi) nel Nord-Est, al Centro e al Sud.

Tutor accesi e lavori

Prima di mettervi in viaggio ricordate che su oltre 1.400 km di rete autostradale è attivo il sistema SICVe. Il sito ufficiale della Polizia Stradale riporta costanti aggiornamenti sulle accensioni del sistema sulle tratte soggette a controlli.

Attenzione anche agli autovelox. A tal proposito, vi diamo qualche consiglio sulle app gratuite che segnalano la loro presenza su autostrade e strade normali. Infine, sul sito della Polizia di Stato si può trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.