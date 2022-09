La gamma della Subaru Impreza si prepara a un rinnovamento totale. Presto, sia la versione compatta che quella crossover XV andranno incontro a importanti novità estetiche, tecnologiche e meccaniche.

Grazie al primo teaser ufficiale pubblicato dalla Casa giapponese possiamo dare una rapida occhiata alla variante XV che sarà presentata nel Sol Levante il prossimo 15 settembre.

Prende spunto dalla WRX

Naturalmente, il video di 15 secondi non permette di vedere nitidamente le forme dell’auto, ma in alcuni passaggi si riescono a individuare il design dei fari e parte dei paraurti. A livello di stile, l’impressione è che la XV prenderà ispirazione dalla nuova WRX, recentemente lanciata in Nord America e Giappone.

Dalla variante più potente, la XV potrebbe ereditare delle protezioni più evidenti e la grafica dei fari, mentre le dimensioni non dovrebbero allontanarsi da quelle della generazione attuale (449 cm di lunghezza, 180 cm di larghezza e 160 cm di altezza).

Secondo i rumors, a bordo dovremmo trovare lo stesso sistema d’infotainment della WRX con display verticale da 11,6” e accessibilità a Apple CarPlay, Android Auto, comandi del climatizzatore e navigazione.

Sicurezza e motori

La nuova Subaru XV si rifarà il look anche nella dotazione di sicurezza. Il crossover dovrebbe ricevere il pacchetto EyeSight Driver Assist con monitoraggio dell’attenzione del guidatore, avviso dell’angolo cieco, frenata d’emergenza e cruise control adattativo. E c’è chi dal Giappone azzarda immaginando un sistema di guida autonoma di livello 3, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da Subaru.

Riguardo alle motorizzazioni, è possibile che l’attuale 2.0 aspirato venga sostituito da un nuovo 1.5 turbo a 4 cilindri, probabilmente elettrificato in forma mild.

Come detto, la XV sarà svelata il 15 settembre, ma per il suo arrivo in Europa dovremo aspettare ancora qualche mese. Stesso discorso per la Impreza standard che potrebbe debuttare a novembre in Giappone, Australia e (forse) Stati Uniti. Anche in questo caso la versione europea sarebbe attesa per il 2023.