La Peugeot 404 ha segnato un’intera generazione di auto francesi. Prodotta tra il 1960 e il 1978 in quasi 3 milioni di esemplari, la berlina d'Oltralpe è stata declinata anche nelle carrozzerie coupé, cabriolet, familiare e autocarro. La variante meno famosa, però, è la Diesel Record.

Come dice il nome stesso, questa speciale 404 ha realizzato numerose imprese da primato negli anni ’60 diventando una delle auto diesel più avanzate dell’epoca.

Trasformata per entrare nella storia

Con la creazione della 404 Diesel Record, l’obiettivo di Peugeot era di dimostrare che le auto a gasolio potevano essere anche veloci e non solo economiche e affidabili. Ecco perché la Casa francese si affidò al carrozziere parigino La Garenne per convertire un esemplare cabriolet in uno strano prototipo monoposto con motore da 2.163 cm3.

Il posto del passeggero venne completamente rimosso e coperto con un pannello della carrozzeria, mentre la postazione del guidatore fu “chiusa” con uno stretto parabrezza per massimizzare le prestazioni aerodinamiche.

Inoltre, i progettisti rimossero numerosi accessori riducendo al minimo il peso. L’unico vero optional, di fatto, era un ricevitore radio integrato nella plancia con cui il pilota poteva avere un contatto diretto coi box durante le gare.

I primati

Ultimato lo sviluppo, Peugeot decise di portare la 404 all’autodromo di Montlhery. Qui, la strana coupé percorse 11.000 km in 72 ore alla velocità media di 161 km/h. Gli unici pit stop programmati (della durata media di circa 53 secondi) furono eseguiti per fare rifornimento e per i cambi dei piloti, i quali si alternarono ogni tre ore di guida.

Durante l’incredibile corsa, la Peugeot stabilì circa 40 record del mondo dell’epoca, tra cui quello dei consumi per un’auto a diesel da corsa. La 404, infatti, fece segnare consumi medi di 12 litri per 100 km: un valore piuttosto interessante anche per gli standard odierni.

La Peugeot si è ritirata dalle competizioni da diverso tempo, ma è ancora possibile ammirarla dal vivo al Museo Peugeot di Sochaux, in Francia.