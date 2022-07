Da gennaio a giugno 2022 i passaggi di proprietà di auto usate e le radiazioni hanno confermato il loro trend negativo, come nel 2021. Secondo i numeri dell'ultimo report ACI, la variazione percentuale dei cambi di proprietà annotati al Pubblico Registro Automobilistico in questo primo semestre dell'anno è stata del -10,8%.

Parlando esclusivamente di radiazioni, quindi per termine vita delle auto o per esportazioni in paesi esteri invece, hanno segnato una diminuzione del -30,4%.

Movimentazione del diesel

In questo grande calo generale, l'alimentazione a gasolio si è confermata proprio come nel primo trimestre dell'anno la più scambiata, con una percentuale sul totale del 48,0% sui primi sei mesi dell'anno, subito seguita dalla tradizionale alimentazione a benzina, con una percentuale sul totale del 37,3% sempre sui primi sei mesi dell'anno.

Ma non tutti i numeri sono negativi. Infatti alla diminuzione dei passaggi delle auto "tradizionali", in questo primo semestre si è contrapposto un aumento dei passaggi di proprietà delle vetture ibride usate, che hanno visto nel primo semestre del 2022 un incremento del 70,6% per i passaggi di quelle con motore termico alimentato a benzina e del 27,7% per i passaggi di quelle con motore termico alimentato a gasolio.

Non male nemmeno le auto full-electric che, in relazione al parco circolante di gran lunga più ristretto rispetto alle categorie sopra citate, hanno totalizzato una variazione percentuale dei passaggi nel primo semestre del 2022 pari al 217,6%, in relazione allo stesso periodo del 2021.

Addio Euro 3 e 4

Per quanto riguarda ancora una volta esclusivamente le radiazioni, dai numeri dell'ultimo report semestrale ACI è emerso chiaramente che le auto che ci hanno salutato definitivamente di più in questi primi mesi dell'anno sono state quelle omologate Euro 3 e 4.

Questo grazie soprattutto all'introduzione di nuove regole anti-inquinamento in molte città italiane, come Roma e Milano. Numeri positivi ma non comunque soddisfacenti per ottenere un buon ricambio del parco circolante e quindi l'introduzione di auto meno inquinanti e più sicure sulle nostre strade.