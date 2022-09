Come saranno i fuoristrada del domani? Una prima risposta arriva dalla Scozia, dove sta prendendo forma la Munro Mark 1. Si tratta di un SUV 100% elettrico pensato per cavarsela in ogni situazione e in ogni ambiente.

Con una commercializzazione prevista nel Regno Unito a partire da marzo/aprile 2023 e un successivo approdo negli USA, la Munro potrebbe presto farsi vedere anche nel resto d’Europa.

Progettato per andare ovunque

Come chiarito dai progettisti della Munro a Motor1.com, le foto che vedete mostrano il prototipo del SUV. Il modello vero e proprio verrà presentato a novembre e avrà un look ancora più moderno, come anticipato da un teaser ufficiale.

Sta di fatto che anche la versione di serie sarà distinta da linee squadrate e da fuoristrada “vecchia scuola”. Inoltre, le prestazioni nell’off-road non dovrebbero far rimpiangere i modelli con motore termico.

Munro, infatti, parla di un incredibile angolo d’attacco di 88° e di un angolo d’uscita di 70° (per fare un contro, la Jeep Wrangler Unlimited Rubicon si ferma rispettivamente a 44° e 37°), oltre alla possibilità di guadare corsi d’acqua alti un metro.

Su quest’ultimo aspetto, comunque, serviranno delle verifiche sul “campo”. Come riportato da Jalopnik, alcuni proprietari del GMC Hummer EV (anch’esso elettrico e anch’esso concepito per l’utilizzo intenso nel fuoristrada) hanno lamentato infiltrazioni d’acqua e alcuni problemi elettronici.

A tal proposito, il costruttore scozzese rassicura sottolineando che tutte le componenti elettriche sono “ben protette da acqua e polvere”.

Un motore elettrico e quattro ruote motrici

Parlando di dati tecnici, il SUV potrà contare su una batteria da 80,1 kWh e un singolo motore elettrico da 381 CV e 700 Nm. La trazione sarà integrale permanente e sarà presente il bloccaggio centrale del differenziale, mentre a pagamento saranno disponibili i differenziali anteriori e posteriori bloccabili in modo indipendente.

L’autonomia prevista sarà di 270 km nella “guida in fuoristrada” e l’auto si potrà ricaricare in corrente continua fino a 100 kW o corrente alternata fino a 22 kW. Infine, la capacità di carico sarà di 1 tonnellata, mentre quella di traino sarà di 3.500 kg.

Gli ordini per il mercato inglese sono già aperti con un anticipo (rimborsabile) di 500 sterline (circa 580 euro). Il prezzo finale dovrebbe attestarsi intorno alle 72.500 sterline (84.000 euro) escludendo le tasse.