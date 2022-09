Il mondo delle bici elettriche a pedalata assistita è in costante espansione. Sempre più case auto si sono lanciate o si stanno lanciando in questo nuovo settore, tra queste c'è ora anche Lancia che presenta quattro e-bike.

Realizzate in collaborazione con Plantum, hanno batterie di generose dimensioni e possono percorrere (in base ai modelli) fino a 70 km con una sola ricarica, a un massimo di 25 km/h. I prezzi partono da 1.049 euro.

Per lei

Partiamo con quelle dedicate al pubblico femminile. Si chiamano Lancia Ypsilon Brio e Lancia Ypsilon Incanto. Hanno due dimensioni diverse per quanto riguarda le ruote e sono dedicate a usi molteplici.

La Brio è quella più trasportabile e pratica. Grazie a ruote di piccole dimensioni da 20" è in grado di ripiegarsi nella borsa fornita in dotazione per essere trasportata agevolmente, non solo in auto ma anche sui mezzi di trasporto pubblici. Ha una batteria da 281 Wh che gli permette di percorrere fino a 60 km, sempre a un massimo di 25 km/h.

La Incanto è, invece, quella più grande. Con ruote da 26" è dedicata a chi cerca più stabilità in città e magari percorre anche dei piccoli tratti extraurbani. Con sospensioni e cambio a 7 rapporti, ha una batteria da 374 Wh che gli permette di percorrere ben 10 km in più rispetto alla Brio, quindi 70 km.

Per lui

La Estro è la corrispettiva maschile della Incanto. Ha le stesse caratteristiche tecniche con l'unica differenza nella dotazione di bordo. A differenza di quella dedicata al pubblico femminile, infatti, non viene dotata di cestello anteriore ma di due comode borse laterali posteriori.

Infine c'è la Genio, una bici da trekking a pedalata assistita con ruote da 27,5" adatta a percorrere anche strade bianche o accidentate e dotata di un motore da 250 W abbinato alla batteria più grande della gamma, quella da 374 Wh.

Prezzi e disponibilità

Tutte le nuove e-bike Lancia sono disponibili presso le concessionarie della Casa e presso alcuni negozi specializzati. Con prezzi a partire da 1.049 euro per la Brio, fino ai 1.499 euro per la Genio, passando per i 1.249 euro per la Estro e l'Incanto, sono già ordinabili e disponibili.