Anche una SUV compatta come la Skoda Kamiq è oggetto di promozioni nel mese di settembre: ad esempio, con la motorizzazione 1.0 TSI a benina da 95 CV. Per aderire all’offerta di finanziamento è necessaria la permuta o la rottamazione di una vettura usata, anche se lo sconto è proposto direttamente dalla Casa.

La Skoda Kamiq in allestimento Ambition ha un listino di 23.450 euro, che viene ribassato a 19.033,18 euro; versando un anticipo di 2.500 euro, le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,39%), mentre la rata finale ammonta a 12.564 euro, con 0,07 euro per ogni chilometro in più rispetto al limite di 30.000 km, in caso di restituzione.

Nell’importo di esempio è compreso il pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic, per un totale di tre anni o 45.000 km: in pratica, la manutezione è inclusa per tutta la durata del finanziamento.

Vantaggi

Anche senza l’accesso agli ecoincentivi rottamazione, Skoda riesce comunque a concedere uno sconto iniziale per la Kamiq a benzina, che permette di tenere basso l’anticipo, anche con un usato da rottamare, e soprattutto di garantire una rata poco più alta dei 200 euro con le spese di incasso. Positiva anche la manutenzione triennale compresa nell’esempio.

Svantaggi

E’ necessario un usato, in permuta o da rottamare; attenzione anche ad oneri finanziari, costi fissi e variabili, ed eventuali optional nelle vettura disponibile.

In sintesi