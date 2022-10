La robotica fa ormai parte della produzione di ogni azienda nel mondo. Le auto vengono costruite in maniera automatica, con strumenti di precisione sempre più accurati e robot di ultima generazione.

Ferrari a tal proposito ha recentemente avviato un progetto molto ambizioso per mettere questa tecnologia al servizio dell'istruzione scolastica. L'obiettivo? Avvicinare i giovani all'automazione, dimostrando che oggi più che mai questo tipo di macchinari può realmente fare la differenza, non solo nel settore automotive.

A scuola con Ferrari

Il progetto pilota ha visto la luce nell'istituto IIS Fermo Corni di Modena. Qui sono stati installati cinque robot e.DO a sei assi realizzati da Comau, azienda partner del Gruppo Stellantis che si occupa di automatizzare le fabbriche e rendere più efficienti i processi produttivi.

Il nuovo polo presente all'interno dell'istituto si chiama e.DO Learning Center, è dedicato a studenti con età compresa tra gli 8 e i 19 anni e tra le sue funzionalità c'è anche quella di presentare ai giovani le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e in particolare l'automazione industriale, creando un ambiente formativo non convenzionale.

Pietro Gorlier, CEO di Comau, ha commentato:

Questa importante iniziativa, condotta con una prestigiosa società, come Ferrari, è la prova dell'impegno di Comau nella creazione di valore sociale per il territorio e nella progettazione di soluzioni robotiche avanzate per nuovi settori. e.DO Learning Center è lo strumento ideale per coinvolgere e stimolare le nuove generazioni nello sviluppo di competenze innovative, sia tecniche che personali, sempre più necessarie nei percorsi di studio odierni e in un mondo del lavoro in continua evoluzione. L’obiettivo di sviluppare tecnologie all'avanguardia è uno dei pilastri di questo progetto educativo e parte fondamentale del DNA di Comau.

Inoltre, grazie a un pacchetto di sistemi didattici forniti insieme ai robot, attraverso degli esercizi mirati nell'e.DO Learning Center, gli studenti possono approcciare alla vera vita lavorativa, per esempio in cantieri edili simulati, in fabbriche o in start-up, replicate alla perfezione dal sistema.