Monitor sempre più grandi abitano le auto moderne, a mostrare innumerevoli funzioni per gestire ogni parametro del veicolo e visualizzare le mappe del navigatore, browser per navigare sul web, film, serie TV e molto altro. Schermi con risoluzioni sempre più definite come quelli che formano il curved display delle BMW, ultima evoluzione tecnologica adottata da sempre più modelli della Casa bavarese.

Proprio a loro sarà dedicata, a partire dal 2023, la nuova funzione che permetterà agli occupanti di utilizzare lo schermo centrale per giocare a una serie di videogiochi, per passare il tempo durante - ad esempio - la sosta per la ricarica.

Basta lo smartphone

Una nuova funzionalità presentata oggi in collaborazione con AirConsole, sistema videoludico sviluppato dalla startup svizzera N-Dream, che trasformerà di fatto il curved display BMW in un "cabinato" su ruote. Non ci sarà bisogno di installare alcun videogioco perché tutto si trova già sul cloud: basterà quindi avere una connessione (quella dell'auto, offerta dalla sim elettronica integrata) e uno smartphone.

Il telefono infatti diventerà il controller per giocare ai più di 180 giochi presenti nella libreria di AirConsole. Giochi tra i più disparati e per più di un giocatore, si va da rompicapo come sudoku a titoli a sfondo automobilistico, passando per classici come Monopoly o giochi di azione.

Per iniziare a giocare basterà inquadrare il qr code che compare sullo schermo con il proprio smartphone e attendere che il l'avvio del collegamento tra questo e l'infotainment. Una filosofia differente rispetto quanto proposto da Tesla, dove a fungere da controller è il volante dell'auto. La Casa statunitense però potrebbe fare un salto in avanti nel prossimo futuro ospitando Steam (famosa piattaforma per acquistare videogiochi) a bordo delle proprie vetture. Funzionalità annunciata tempo fa e, a sentire Elon Musk, ormai pronta per la prima release.

A ruote ferme

Nel comunicato non è specificato ma, così come avviene proprio sulle Tesla, con ogni probabilità i giochi di AirConsole su BMW potranno essere attivati unicamente ad auto ferma, per evitare pericolose distrazioni alla guida.