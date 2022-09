BMW X1, nuova e vecchia a confronto

La BMW X1 è giunta alla sua terza generazione. Si lascia alle spalle la fortunata F48, la seconda, che sia in versione originale che facelift aveva riscosso molto successo nel nostro Paese, soprattutto come auto aziendale.

La nuova ha quindi una grande responsabilità, essendo tra l'altro il SUV più venduto di sempre della Casa in Europa. Nome in codice U11, riprende le tante novità tecnologiche introdotte sul segmento dalla sorella Serie 2, ispirandosi però nello stile alla più grande X3.

Ma come si è evoluta nel concreto la X1? Per rispondere a questa domanda l'abbiamo messa vicino a quella del 2015, in un confronto generazionale a ruote ferme.

Grande responsabilità

Le numerose foto spia che circolavano in rete nei mesi passati, mostravano una BMW X1 più grande del previsto, con linee più tozze e una presenza in strada molto più importante dell'allora attuale. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato a un arrivo anticipato della nuova X3, modello che per la serie G aveva avuto l'onore e l'onere di inaugurare un nuovo filone stilistico.

Al debutto del rinnovato piccolo SUV però, queste indiscrezioni sono state subito smentite. A colpire non sono state le dimensioni (piuttosto vicine al modello uscente) ma le forme. La X1 infatti è il primo "ruote alte" di Monaco dotato del nuovo family feeling, con una mascherina di dimensioni piuttosto generose che ingloba al suo interno, in maniera discreta, i radar dei sistemi ADAS.

Confrontandola con la precedente generazione di profilo, emerge chiaramente come i designer si siano impegnati molto per ricavare spazio. La parte del tetto sopra al bagagliaio appare ora, infatti, molto più elevata del passato. Una caratteristica questa per rendere più agevole il viaggio dei passeggeri più alti e aumentare il volume di carico, che passa dai 505 litri della F48 ai 540 litri della nuova U11.

Parlando proprio del posteriore, le nuove linee più marcate esaltano ora la presenza su strada dell'auto, che sembra decisamente più grande e dall'aspetto più imponente. Un effetto ottico ottenuto soprattutto grazie ai nuovi fari full LED a U rovesciata, ispirati vagamente a quelli della X6.

Modello BMW X1 2015 BMW X1 2022 Lunghezza (metri) 4,44 metri 4,50 metri Larghezza (metri) 1,82 metri 1,85 metri Altezza (metri) 1,61 metri 1,64 metri Passo (metri) 2,67 metri 2,69 metri

Niente più rotore

All'interno, il cambiamento più importante riguarda certamente il sistema di infotainment. Se per la F48 era previsto un quadro strumenti in parte digitale e in parte analogico, abbinato al display centrale dell'iDrive di precedente generazione, da 10,25 pollici, con la nuova U11 la ricetta cambia interamente.

Due grandi schermi quasi curvi sono i veri protagonisti del nuovo cockpit, insieme a un volante dal design completamente ripensato per essere più ergonomico, vicino a una plancia molto più pulita e semplice del passato.

I veri fan storici della Casa noteranno subito l'assenza del rotore centrale del sistema iDrive, un modo unico per utilizzare il sistema multimediale dell'auto che aveva debuttato con la BMW Serie 7 E65 nel lontano 2001 e ora non più previsto sulle piccole di Casa. Al suo posto dei nuovi comandi vocali più precisi, abbinati ovviamente alle funzionalità touch per il display centrale, comandabile anche con i gesture control a distanza.

Troppo presto per parlare di spazio a bordo, per il quale dovremo attendere tutte le dovute verifiche del caso con il nostro Perché Comprarla.

Arriva l'elettrico

Per quanto riguarda i motori, la BMW X1 2022 introduce novità rispetto al modello uscente, con la tecnologia mild hybrid sui motori più potenti. A gasolio confermato il B47 2.0 turbo a 4 cilindri, con potenze per il momento da 150 CV per la sDrive 18d e da 197 CV per la xDrive 23d con trazione integrale ed elettrificazione leggera a 48 volt.

A benzina rimangono il B38 1.5 turbo 3 cilindri da 136 CV per la sDrive 18i e il B48 2.0 turbo 4 cilindri da 204 CV per la xDrive 23i, anche in questo caso con trazione integrale ed elettrificazione leggera a 48 volt. Più avanti dovrebbero poi debuttare le versioni ibride plug-in, delle quali si sa ancora poco.

La novità principale è però rappresentata dalla BMW iX1, la versione 100% elettrica con 313 CV, batteria da 64 kWh e 440 km di autonomia nel ciclo WLTP.

