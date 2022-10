Le offerte ufficiali di Honda prevedono spesso l’indicazione sullo sconto iniziale senza esempi di finanziamento: è il caso della nuova Honda Civic e:HEV Full Hybrid, che in ottobre può accedere ad una riduzione del prezzo in caso di permuta o rottamazione.

Per la generazione numero undici della popolare berlina giapponese, dotata in questo caso del benzina 2 litri e di due motori elettrici, il prezzo di listino parte da 34.200 euro, comprese IVA e messa in strada e ad esclusione di IPT e PFU.

Trattandosi di una Full Hybrid e non di un'ibrida Plug-In, questa Civic non può accedere all’ecobonus statale ancora disponibile; tuttavia grazie alla rete delle Concessionarie Honda, il prezzo scende a 30.900 euro, con 3.300 euro di sconto, anche con un usato dal valore zero.

Le garanzie Honda sono di norma un po' più generose del mimino di legge, ad esempio sulle componenti elettriche dei modelli ibridi; in questo caso, però, c’è un altro vantaggio: l’offerta promo gratuita fino a 8 anni di garanzia estesa.

Vantaggi

Anche senza l’indicazione del finanziamento, Honda propone comunque un’offerta interessante su un’auto recente come la nuova Civic: i 3.300 euro di sconto con un usato in permuta -che può avere un certo valore se non è da rottamare- costituiscono un buon vantaggio iniziale. Positiva anche l’offerta sulla garanzia.

Svantaggi

E’ vero che le informazioni esatte devono essere ottenute in Concessionaria, però negli esempi ufficiali manca qualche dettaglio.

In sintesi