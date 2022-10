Un altro costruttore cinese sbarca in Italia, ma non lo fa con i suoi prodotti, o per lo meno non subito: GAC (Guangzhou Automobile Group Co), quarto costruttore del Paese asiatico con sede a Guangzhou, ha inaugurato stamattina a Milano, in Via Tortona numero 16, zona Porta Genova, il suo centro R&D Center europeo.

Il nuovo hub si unisce a quelli fondati nel 2018 a Shanghai e Los Angeles, completando una triade strategica di centri per il design avanzato, un'operazione in cui il colosso orientale ha investito complessivamente ben 42 miliardi di euro, basi per tracciare lo stile dei modelli che propone e proporrà in futuro sui vari mercati continentali. Incluso il nostro, anche se non ci sono ancora date ufficiali.

Luogo "ispirato"

La sede, che sorge nel distretto del design milanese e nell'edificio che ospitò a suo tempo lo studio del fotografo e scrittore Giovanni Gastel, ha una struttura centrale di tipo "open space" per il design tradizionale e la modellazione digitale, un'area free, un'elegante libreria e una sala dedicata alle simulazioni 3D in cui sviluppare i progetti in ambienti virtuali.

Un capo stilista con trascorsi in Renault

A capo della nuova struttura, con una nomina che risale allo scorso 1 novembre 2021, c'è Stephane Janin (primo da destra nella foto), per 20 anni responsabile del Dipartimento Concept Car di Renault per la quale ha sviluppato, tra gli altri, la famiglia EZ e collaborato alla realizzazione di studi e prototipi anche per gli altri marchi dell'Alleanza come Alpine, Dacia, Infiniti e Nissan.

Nella struttura lavoreranno 25 persone, tra stilisti, designer ed esperti di virtual modelling, in parte italiani e in parte provenienti dagli altri centri, con il compito di definire l'identità visiva della marca infondendole un po' di gusto italiano, e scoprire e coltivare talenti.

La Barchetta

Opera prima del R&D Center di Milano, una concept car hi-tech ma di gusto essenziale battezzata Barchetta proprio in omaggio alla tradizione nostrana delle vetture scoperte. Questa non è destinata ai Saloni dell'auto, almeno per il momento. Rimarrà invece in esposizione permanente all'ingresso del centro R&D.

Questa concept unisce una struttura portante essenziale, un pianale tipo skateboard in carbonio che integra un batteria ultrapiatta a una carrozzeria in alluminio in un solo pezzo con superficie perfettamente liscia da cui emergono appoggiatesta e retrovisori ad azionamento elettrico. Sedili e volante sono “sospesi”, ancorati sotto alla scocca.