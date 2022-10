Ogni anno tra fine ottobre e inizio novembre il mondo Ferrari si ritrova in Italia, quest'anno a Imola all'interno dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, per le Finali Mondiali, culmine della stagione motoristica delle corse a bordo delle vetture del Cavallino Rampante, tra Challenge e i vari campionati continentali-

Per l'edizione 2022 l'appuntamento è dal 25 al 31 ottobre, con il weekend a rappresentare il culmine della settimana con i round finali e la presentazione mondiale della Ferrari LMH, l'hypercar da pista che correrà nel campionato Endurance nel 2023, 24 Ore di Le Mans compresa. Al suo fianco la 296 GT3, pronta a prendere il posto della 488 (in pista da 7 anni) per gareggiare nella prossima stagione.

Biglietti e programma

I biglietti per le Finali Ferrari 2022 si possono acquistare online su Ticketone. Il costo del biglietto per un singolo giorno (sabato 29 ottobre o domenica 30 ottobre) è di 19,50 euro mentre l'abbonamento per 2 giorni ha un prezzo di 26,50 euro.

Il programma delle Finali Mondiali Ferrari, delle quali potete seguire risultati di qualifiche e gare sul sito di Motorsport Italia, è ricco di eventi ed è così suddiviso:

Venerdì 28 Ottobre

8;30-9;00: Ferrari Challenge Europa - Coppa Shell- Qualifica 1

9;10-10;05: Xx Programme - Prove Private

10;15-10;45: Ferrari Challenge Eu Trofeo Pirelli + Apac - Qualifica 1

10;55-11;40: F1 Clienti - Prove Private

11;50-12;20: Ferrari Challenge North America - Qualifica 1

12;30-13;25: Xx Programme - Prove Private

14;00: Ferrari Challenge Eu Coppa Shell - Gara 1 (30')

15;00-15;45: F1 Clienti - Prove Private

16;20: Ferrari Challenge Eu Trofeo Pirelli + Apac - Gara 1 (30')

17;30: Ferrari Challenge Na - Gara 1 (30')

18;30-19;15: Attività Sportive Gt - Hot Laps

Sabato 29 Ottobre

8;30-9;00: Ferrari Challenge Eu Trofeo Pirelli + Apac - Qualifica 2

9;10-10;05: Xx Programme - Prove Private

10;15-10;45: Ferrari Challenge Na - Qualifica 2

10;55-11;40: F1 Clienti - Prove Private

11;50-12;20: Ferrari Challenge Eu Coppa Shell - Qualifica 2

12;30-13;25: Xx Programme - Prove Private

14;00: Ferrari Challenge Eu Trofeo Pirelli + Apac - Gara 2 (30')

15;00-15;45: F1 Clienti - Prove Private

16;20: Ferrari Challenge Na - Gara 2 (30')

17;30: Ferrari Challenge Eu Coppa Shell - Gara 2 (30')

18;30-19;15: Attivitá Sportive Gt - Hot Laps

Ferrari 296 GT3

Domenica 30 Ottobre

9;00: Ferrari Challenge Coppa Shell Am - Finale Mondiale (30')

10;10: Ferrari Challenge Coppa Shell - Finale Mondiale (30')

11;20: Ferrari Challenge Trofeo Pirelli & Am - Finale Mondiale (30')

13;00: Ferrari Show & Foto Ufficiali

14;40-15;30: Xx Programme - Prove Private

15;40-16;25: F1 Clienti - Prove Private

16;35-17;35: Club Competizioni Gt - Prove Private

17;45-18;45: Attivitá Sportive Gt - Hot Laps

Lunedì 31 Ottobre

9;00-13;00: Club Competizioni Gt - Prove Private

13;05-14;25: Attivitá Sportive Gt - Attività Media

14;30-18;30: Club Competizioni Gt - Prove Private

Il momento dell'hypercar

Come detto la grande protagonista del weekend sarà la Ferrari LMH, hypercar che - dopo 50 anni - segnerà il ritorno di Maranello all'assalto della vittora assoluta alla 24 Ore di Le Mans. Un bolide storico dal quale potrebbe prendere vita, dal punto di vista meccanico - l'erede della Ferrari LaFerrari. I dati tecnici non sono ancora stati resi noti e tutto verrà svelato nelle prossime ore.

Ferrari Le Mans Hypercar

La Purosangue dal vivo

Le Finali Mondiali Ferrari saranno anche l'occasione per vedere dal vivo la Ferrari Purosangue, il SUV (che SUV non è) di Maranello, prima auto ad assetto rialzato a sfoggiare il Cavallino Rampante. Il motore è il celebre e celebrato V12 aspirato da 725 CV, la trazione è integrale e i posti sono 4, come le portiere (con una scenografica apertura a libro).

Dentro c'è tutto quello che ci si aspetta da una Ferrari: eleganza, sportività e maniacale cura del dettaglio. Assieme a un particolare più unico che raro: non c'è monitor centrale, ma due schermi - uno per guidatore e uno per passeggero anteriore - a mostrare tutte le informazioni del caso.