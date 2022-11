Anche nel mese di novembre, prosegue l’iniziativa Progetto Valore Volkswagen, il classico finanziamento con mini rate variamente configurabile, e che cambia sempre la tipologia delle offerte.

Ad esempio, i vantaggi per la Volkswagen T-Roc con il 1.0 TSI da 110 CV in allestimento R-Line prevedono 2.312 euro di sconto, a cura di Casa e concessionarie, e il Tech Pack incluso nel prezzo.

Partendo da un listino di 30.700 euro, la T-Roc viene quindi a costare 28.388 euro, più le spese di apertura pratica e gli altri oneri; con un anticipo di 6.300 euro, le rate sono 35 da 299 euro al mese (TAN 8,89%, TAEG 10,28%).

Al termine, c’è la maxi rata di 16.826,67 euro, per un massimo di 45.000 km in caso di restituzione, e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Non è prevista la consegna di un’auto usata, in permuta o da rottamare, ma la promozione vale soltanto per un numero limitato di vetture in stock.

Vantaggi

Le offerte di Casa Volkswagen sono spesso esempi di varie soluzioni possibili: per la T-Roc, oltre alla rata mensile contenuta, in questo caso si aggiunge il Tech Pack nel prezzo iniziale, già scontato di oltre 2.300 euro senza rottamazione.

Svantaggi

L’offerta è valida su alcune auto disponibili, di solito dotate di accessori in più. Rispetto al consueto, i tassi di interesse sono un po’ più alti.

In sintesi