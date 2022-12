Per tanto tempo, la Accord è stata uno dei modelli di maggior successo per Honda. Venduta anche in Italia fino al 2015, nel resto del mondo continua ad essere apprezzata, tanto che presto verrà svelata l’undicesima generazione.

Una delle sue declinazioni più rare è sicuramente la Coupé del 2002, un concept unico che non è mai entrato in produzione.

Pronta a scendere in pista

In realtà, l’Accord con carrozzeria coupé è stata venduta eccome, con tre generazioni spalmate tra il 1988 e il 2003. L’ultima Honda vista in Italia aveva un listino particolarmente sportivo con due motori a benzina da 2 e 3 litri rispettivamente da 147 CV e 200 CV.

Presentata al SEMA Show del novembre 2002, l’Accord Coupé concept è di fatto una sorta di show car, con numerose modifiche al motore e all’estetica. Per certi versi, si potrebbe definire come una sorta di “Accord Type R” alle prime fasi di sviluppo, con un motore 3.2 V6 da 300 CV e cambio manuale a 6 rapporti. Un valore di assoluto rispetto se si considera che la BMW M3 di quegli anni aveva un 6 cilindri da 343 CV.

L'impianto frenante è Brembo a otto pistoncini La tinta Spa Yellow deriva dalla celebre NSX Presenti i paddle al volante

La Honda è equipaggiata anche con un differenziale anteriore a slittamento limitato, impianto frenante Brembo a otto pistoncini, sospensioni sportive con assetto ribassato e un kit estetico in fibra di carbonio.

La pista nel DNA

Verniciata con la tinta Spa Yellow derivata dalla celebre NSX, l’Accord ha pneumatici Bridgestone Potenza S03 da 235/45 ZR20 e un abitacolo che fa l’occhiolino alla pista. A bordo, infatti, sono presenti i paddle al volante, un computer di bordo con grafiche utili per chi usa spesso l’auto su un tracciato, sedili Sparco in fibra di carbonio e kevlar con rivestimento in alcantara e pedaliera in alluminio.

Che ne dite? Sarebbe stata una degna rivale di M3 e Mercedes AMG di quei tempi?