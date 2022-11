Le auto ibride sono sempre più apprezzate in Italia. Negli ultimi mesi la loro presenza sul mercato è cresciuta costantemente. Anche all’estero le ibride tradizionali con tecnologia full hybrid registrano numeri interessanti e, soprattutto, scrivono record importanti.

Un esempio arriva dalla Cina, dove una Toyota Avalon Hybrid ha stabilito il primato per la massima distanza percorsa in 24 ore su un’auto ibrida.

L’ammiraglia da record (che è andata in pensione)

Il tentativo di record si è tenuto lo scorso 16 maggio nel circuito vicino A Xiangyang, nella provincia dell’Hubei. Qui sette piloti professionisti si sono alternati alla guida per 24 ore percorrendo un totale di 3.465, 471 km, con una media di 144,4 km/h. Naturalmente, l’auto ha effettuato rifornimenti costanti nel corso delle prove riuscendo così a stabilire un vero record nel suo segmento.

Non ci sono informazioni specifiche sul modello utilizzato, ma è probabile che sia stata impiegata una versione con motore 2.5 da 218 CV e 221 Nm. La berlina lunga quasi 5 metri e venduta nel mercato nordamericano e in Cina ha la trazione anteriore e il cambio automatico CVT. Il consumo nel ciclo combinato si attesta sui 18,7 km nell’omologazione statunitense EPA (solitamente più restrittiva del WLTP europeo).

Ad ogni modo, difficilmente l’Avalon avrà occasione di migliorarsi in futuro. Il modello, infatti, è stato sostituito recentemente dalla Crown. L’altra grande berlina di riferimento di Toyota (che non sarà disponibile in Europa) è diventata una vera e propria famiglia, che comprende le versioni Crossover, Sport, Estate e Sedan, tutte sempre caratterizzate da un powertrain full hybrid da 2,5 litri.