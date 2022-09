Domenica 18 settembre un nuovo record nel mondo dell'auto è stato scritto. A Modena ben 707 Mazda MX-5, disposte su quattro file, hanno compiuto tre giri di pista per entrare nella storia.

Il raduno di auto Mazda più grande di sempre ha così battuto, al secondo tentativo, il precedente record segnato alcuni anni fa sempre in Italia.

Tantissimi appassionati

Per rendere possibile tutto questo, tantissimi appassionati da tutta Italia si sono diretti all'Autodromo di Modena con le proprie Miata, in un appuntamento annuale che mancava da qualche anno, precisamente dal Raduno per i 30 anni della Mazda MX-5 tenutosi nel 2019 e da cui tante cose sono cambiate.

Vedi tutte le notizie su Auto da record

Una passione quella per le piccole sportive giapponesi che, anche a distanza di anni e nonostante tutte le difficoltà incontrate, non si è spenta, ma anzi è tornata a bruciare più che mai.

Il record è stato ufficialmente segnato alle ore 18:00, al secondo tentativo. Sì, perché a causa dell'elevatissimo numero di auto è stato necessario trovare una disposizione alternativa affinché riuscissero a entrare tutte contemporaneamente in pista. Alla fine ad avere la meglio è stata una disposizione su 4 file parallele, con le auto distanziate di solo pochissimi metri.

Ospiti d'eccezione

Oltre al record, il raduno è stato anche un momento di confronto sulla passione automobilistica, non soltanto giapponese. Durante la giornata diversi talk si sono alternati nelle tante sale dell'Autodromo con ospiti d'eccezione.

A partecipare sono stati, in particolare, Nobuhiro Yamamoto, programme manager della terza e quarta generazione della Mazda MX-5, Elisa Artioli, appassionata di automobili e nipote di Romano Artioli, e Andrea Levy, Presidente del Milano Monza Motor Show.

Fotogallery: Foto - Mazda NM Concept

29 Foto

La premiere mondiale

L'occasione è stata poi sfruttata anche per presentare una concept unica realizzata dalla startup romana Gorgona Cars. Si tratta della NM Concept, basata su una MX-5 NA di prima generazione ma con meccanica di una ND 2.0 e carrozzeria barchetta monoposto.