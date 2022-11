Nel mese di novembre, Dacia punta ancora sull'offerta PlusValore: un finanziamento classico con anticipo, mini rate e maxi rata finale, ma con alcuni specifici vantaggi.

L’esempio riguarda la Dacia Sandero nella versione Streetway, con motorizzazione TCe a benzina da 90 CV e nell’allestimento Expression: quest’ultimo non è alla base della gamma, ma comprende clima, media display e sensori di parcheggio.

Come di consueto, Dacia non fornisce un listino base e uno scontato, ma solo l’importo di partenza, pari a 13.850 euro. Senza obbligo di permuta o rottamazione, c’è un anticipo di 3.180 euro da versare, mentre le rate mensili sono 36 da 149,79 euro al mese (TAN 6,49%, TAEG 8,67%), corrispondenti a circa 5 euro al giorno.

Piuttosto alto il valore futuro garantito, rispetto al prezzo iniziale: restano infatti da pagare 8.449 euro. In caso di restituzione, la percorrenza massima consentita è di 30.000 km: per ogni chilometro in più si versano 0,10 euro.

L’offerta prevede anche l’inclusione di alcuni servizi, come finanziamento protetto e pack service con alcune assicurazioni aggiuntive.

Vantaggi

Dacia ci ha ormai abituati ad offerte con rate piuttosto ridotte, possibili grazie al listino vantaggioso e alla bassa richiesta nei primi tre anni: sulla Sandero Streetway, l’anticipo di 3.180 euro può essere facilmente compensato con una permuta, mentre le rate corrispondono più o meno a 5 euro al giorno. Il modello di esempio non è alla base della gamma, e sono compresi alcuni servizi.

Svantaggi

Non sono previsti grandi sconti iniziali, anche se il listino è piuttosto basso. A questi importi, vanno aggiunti costi fissi e oneri finanziari, più il prezzo di eventuali accessori. Per come è impostato il finanziamento, meglio pensare alla sostituzione; attenzione però al limite dei 10.000 km l’anno per non pagare penali.

In sintesi