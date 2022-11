Il Salone di Pechino non si farà, nenche quest'anno. Nel 2020 era stato annullato a causa della pandemia da Covid e quest'anno si sarebbe dovuto svolgere ad aprile, ma poi era stato "congelato" perchè lo stesso virus stava causando nuovi lock down in Cina.

A primavera gli organizzatori del Beijing Auto Show avevano ipotizzato uno slittamento dell'evento in autunno, ma il diffondersi del Covid in Cina ha cambiato nuovamente le carte in tavola. E il Salone di Pechino non è l'unico evento legato all'auto che è stato annullato nel Paese asiatico.

Il Covid in Cina

Solo due giorni fa in Cina sono stati registrati 7.475 nuovi casi di Covid ovvero circa duemila in più rispetto al giorno precedente. Sono numeri che non si vedevano da oltre sei mesi e che si stanno traducendo in quarantene obbligatorie, test giornalieri di massa e confini ancora in gran parte chiusi.

In questo contesto un evento internazionale importante come il Salone di Pechino non è stato considerato realizzabile. La fiera, lo ricordiamo, si alterna ogni anno con il Salone di Shanghai e tradizionalmente attrae sia le case automobilistiche nazionali che internazionali. Per lo stesso motivo è stato annullato anche il Guangzhou Auto Show.

Niente Guangzhou Auto Show

Dal 18 al 27 novembre si sarebbe dovuto svolgere anche il Salone di Guangzhou, uno dei cinque principali Saloni auto cinesi insieme a quello di Pechino, Shanghai, Chengdu e Chongqing.

Un duro colpo per la Cina, che è il primo mercato al mondo per le auto; nel 2021 in Cina sono stati prodotti 26.082.220 veicoli (21.407.962 auto e 4.674.258 commerciali, secondo l'Organizzazione internazionale dei costruttori auto).

Il contraccolpo è comunque duro per l'intero settore a livello mondiale e giunge in un momento in cui il resto del mondo sta cercando di gettarsi alle spalle il Covid e tutte le restrizioni a cui è stato collegato.

In questi giorni in Italia

A proposito di appuntamenti importanti legati al settore auto, moto e del mondo agricolo e del trasporto in generale ricordiamo che proprio in questi giorni in Italia sono in programma: