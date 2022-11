L’anno di novità di Ferrari non è ancora finito. Dopo il debutto del primo SUV, la Purosangue, e dell’hypercar da Le Mans, la 499P, il Cavallino Rampante si prepara ad una nuova anteprima mondiale. E virtuale.

Un teaser ufficiale, infatti, annuncia l’arrivo di un concept inedito che sarà disponibile dal 27 novembre su Gran Turismo 7 per Playstation 4 e 5.

S’ispira a Le Mans

Si chiama Ferrari Vision Gran Turismoe verrà presentatain occasione delle finali del GT World Series. A giudicare dal video di 15 secondi, la vettura erediterà il look della 499P, a partire dai sottilissimi fari LED.

Per il resto, ci si aspetta un modello avveniristico, come tutte le Vision Gran Turismo che hanno debuttato dal 2013 in poi e che sono state marchiate dai principali brand di tutto il mondo come Mercedes, Porsche e Jaguar.

E non è finita qui. Sempre rimanendo in tema Gran Turismo, il produttore della serie Kazunori Yamauchi ha anticipato su Twitter un pacchetto speciale di auto in arrivo questa settimana per celebrare i 25 anni dal lancio del primo capitolo. Il ceo di Polyphony Digital non entra nei dettagli, ma nella foto si riconoscono tre auto, tra cui una Ford Sierra RS Cosworth.

Oltre alla storica coupé di fine anni ’80, sembra che gli altri due modelli siano una Nissan Silvia S14 (un nome onnipresente nella saga di Gran Turismo), e una BMW M2 (forse il nuovo modello da 460 CV che ha debuttato qualche settimana fa) o una Maserati. In generale, ci si aspettano importanti novità nei prossimi giorni, con la Ferrari che sarà tra le protagoniste assolute di questo fine 2022 targato Gran Turismo.